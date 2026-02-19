Antena Meniu Search
Video Un hoţ a jefuit trei apartamente din Cluj în aceeaşi zi şi a fugit cu un seif în care era un pistol

Un hoţ de locuinţe dă spargeri după spargeri, în comuna Floreşti din judeţul Cluj. Într-o singură zi, individul a reuşit să intre prin efracţie în trei apartamente situate în acelaşi bloc. Nu a plecat din niciunul dintre ele, cu mâna goală. Mai grav este că dintr-o locuinţă a luat un seif în care se afla un pistol, dar şi mai multe gloanţe cu care putea fi încărcată arma.

de Alex Prunean

la 19.02.2026 , 13:29

În data de 17 februarie a.c., polițiștii din cadrul secției 6 Poliție Rurală Florești au fost sesizați de un bărbat de 33 de ani, din comuna Florești, cu privire la faptul că, în aceeași zi, persoane necunoscute ar fi pătruns fără drept în locuința sa, prin efracție.

Din interior aceștia ar fi sustras un seif prins în perete, care conținea aproximativ 14.000 de euro și un pistol neletal, în valoare de 3.000 de lei.

În urma verificărilor efectuate a rezultat faptul că, în aceeași perioadă, aceleași persoane ar fi pătruns, prin modalități similare, în alte două apartamente situate în aceeași zonă. Dintr-unul dintre imobile ar fi fost sustrasă suma de 1.500 de lei, iar în cel de-al treilea apartament ar fi fost răvășite bunuri, fără a fi reclamată sustragerea unor obiecte de valoare.

Prejudiciul total cauzat este estimat la aproximativ 14.000 de euro și 4.500 de lei.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat și infracțiunea de tentativă la furt calificat, în vederea depistării persoanelor bănuite şi recuperării prejudiciului.

Alex Prunean
Alex Prunean Like

Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent.

furt cluj floresti apartamente hot seif
Observator » Evenimente » Un hoţ a jefuit trei apartamente din Cluj în aceeaşi zi şi a fugit cu un seif în care era un pistol