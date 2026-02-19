În București a nins, s-a topit, dar nu prea s-a strâns. O singură noapte de ninsoare a fost suficientă să paralizeze Capitala, iar astăzi, după zăpadă. a venit potopul. Drumurile sunt capcane pentru trecători. Nici nu ştim cu ce să începem. Cu gropile adâncite din carosabil, cu troienele de jumătate de metru din staţiile de autobuz, cu gheaţa de pe trotuare. cu apa până la glezne de pe străzi.

Autoritățile încearcă să rezolve problema, angajații primăriei sunt în teren, încearcă să deszăpezească, doar că nu fac față, pentru că a nins mult, așa că ne așteptăm mai degrabă ca zăpada să dispară mai repede, datorită soarelui și temperaturilor ridicate.

Drumul spre muncă, cursă de obstacole

Dimineață, drumul spre serviciu s-a transformat într-o adevărată cursă cu obstacole, pentru că azi noaptea au fost minus 5 grade, trotoarele și șoselele au înghețat, iar riscul de accidentare era mare.

Articolul continuă după reclamă

Pentru că ieri s-au dezăpezit o mare parte din șoselele principale, cu acele utilaje de deszăpezire, zăpada a fost împinsă spre marginea șoselei. S-a adunat zăpada inclusiv în zona trecerilor de pietoni, iar pietonii nu mai aveau pe unde să treacă decât să sară peste aceste troiene.

Pe parcursul zilei, temperaturile au crescut, iar zăpada a început să se topească și știm că s-au format foarte multe bălți în multe zone. Chiar în zonele trecerilor de pietoni apa ajunge până la glezne, așa că ce putem face noi zilele acestea, cel puțin două, trei zile până când se mai rezolvă această situație, este să purtăm încălțăminte impermeabilă și să circulăm cu atenție. Și de ce nu, dacă putem, dacă avem timp, să punem mână de la mână și să încercăm să mai eliberăm din aceste trotoare înzăpezite.

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

Întrebarea zilei Faceţi mai puţine cumpărături în ultima vreme? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰