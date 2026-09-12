După 20 de ani, TAROM își înnoiește, în sfârşit, flota. De luni, primul Boeing 737 MAX 8 zboară pe rutele companiei naționale. Aeronava poartă numele lui Mircea Lucescu și a ajuns astăzi pe Aeroportul Henri Coandă, unde şi-a primit botezul. Este cel mai modern avion din flota TAROM și primul cumpărat nou de companie în ultimii 20 de ani.

Boeing 737 MAX 8, noul avion intrat in flota Tarom, a fost construit la uzina Boeing Renton Factory, de lângă Seattle şi a aterizat astăzi pentru prima oară pe Otopeni. Un moment de sărbătoare pentru compania națională de zbor, a carei flota a îmbătrânit fără ca vreo aeronavă nouă să fie adăugată. "Este un moment borna pentru Tarom. pentru ca aceasta companie a trecut in ultimii ani prin diverse momente atat economice mai degraba cu cauze politice care au condus la niște constrângeri generate de un plan de restructurare față de care abordarea României nu a fost una serioasă", a declarat Radu Miruţă, ministrul interimar al Transporturilor.

În prezent, în flota companiei mai sunt 6 avioane Boeing 737 de generație mai veche

În prezent, în flota companiei mai sunt 6 avioane Boeing 737 de generație mai veche și 6 avioane ATR folosite, în special, pentru curse interne. "În acest plan de restructurare, una dintre borne presupune reînnoirea flotei. Și suntem astăzi în ziua în care, după 20 de ani, este prima aeronavă nouă, configurată, personalizată pentru nevoile Tarom, intrată în flota Tarom. Romania are nevoie de Tarom", a declarat Radu Miruţă, ministrul interimar al Transporturilor. Boeing 737 MAX este deja operat pe scară largă în Europa. Flotele operatorilor europeni includ peste 200 de aeronave din acest model.

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Avionul Are 189 de locuri, mai mult spatiu pentru pasageri si pentru bagaje și va fi folosita încă de luni pe rute populare: zborurile spre Amsterdam, Madrid sau Paris. Și pentru că este o generație nouă de aeronave, diferențele se văd și la consum. Aeronava are o autonomie de 6400 km iar Diferența cheie fața de generațiile anterioare sunt motoarele, mai mari și mai eficiente, și extensiile aripilor în formă de săgeată, care reduc consumul de combustibil cu până la 14%. "Ce vedem astăzi este un pas firesc. în direcția modernizării și extinderii capacității operaționale a operatorului național, reprezintă, dacă vreți, tranziția companiei Tarom spre o companie modernă, eficientă și competitivă", a declarat Cristian Anghel, director general al Tarom.

Matei Lucescu, nepotul regretatului selecționer, a vorbit despre moştenirea lăsată de bunicul său. "Fiind sportiv de performanță, și-a petrecut majoritatea vieții în zbor, într-o călătorie continuă către succes. Mircea Lucescu este un simbol a performanței în fotbal, nu doar în România, ci și la nivel internațional. Prin această aeronavă va continua să reprezinte România cu fiecare zbor pe care îl completează cu succes", a declarat Matei Lucescu. În următoarele două săptămâni, TAROM va primi și cel de-al doilea Boeing 737 MAX, care va purta numele marelui canotor român Ivan Patzaichin. Alte două aeronave sunt așteptate în primăvara anului viitor.