Roma s-a îmbrăcat sambata în alb și roșu. Campania "Dragostea poartă pantofi roșii", inițiată de Alessandra Stoicescu și proiectul SHERO, a ajuns în capitala Italiei, într-un flashmob care a oprit orașul din mers pentru câteva minute și l-a obligat să privească.

Seara, povestea a continuat cu Shero Talk la Ambasada României din Roma. "Fiecare dintre noi suntem SHERO pentru că putem, pentru că ne-am dovedit asta şi pentru că vedem semnele şi nu mai întoarcem capul. Violenţa nu provoacă vânătăi întotdeauna. Agresiunea nu este vizibilă, constrângerile au rezultate care se citesc adânc în ochi.

Ceea ce vreau să facem este să înţelegem că împreună suntem mai puternice, să fim acel prieten care ştie să întindă mână şi să nu mai întoarcă capul. Pentru asta suntem împreună", a declarat Alessandra Stoicescu.