Acuzaţii noi la adresa medicilor de la Spitalul Judeţean Constanţa, unde doi copii au intrat în moarte cerebrală. Părinţii spun că, de trei săptămâni, li se refuză eliberarea actelor medicale care ar putea face lumină în aceste cazuri. Bănuiesc că se ascund proceduri greşite şi faptul că medicul de gardă lipsea din spital, în momentul în care starea pacienţilor s-a înrăutăţit.

Părinţii copiilor care au intrat în moarte cerebrală după operaţiile făcute la Constanţa acuză Spitalul Judeţean că încearcă să îşi ascundă erorile.

Denis, băieţelul de 2 ani şi jumătate a ajuns la urgenţa spitalului din Constanţa în noaptea de 17 spre 18 decembrie. Trei zile mai târziu a fost transferat la Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucureşti. La fel s-a întâmplat şi în cazul fetiţei de 6 ani. La mai bine de trei săptămâni distanţă, părinţii susţin că nu reuşesc să obţină toate documentele necesare pentru a putea întocmi dosarul medical.

Oamenii au apelat la un avocat. Chiar şi aşa, procesul e anevoios.

"Deşi am făcut o solicitare prin care să mi se elibereze întreg dosarul medical, au fost eliberate doar fişele de pe UPU, nu de pe chirurgie şi Terapie Intensivă, unde noi apreciem că ar fi fost erori. Aproape jumătate de oră ne-a luat ca să primim câteva foi, că suntem plimbaţi dintr-un cabinet într-altul", a declarat Ghiulfer Ismail, avocat.

În cazul fetiţei de 6 ani, părinţii bănuiesc că o leziune a traheii, făcută în timpul intubării, a dus în cele din urmă la intrarea ei în moarte cerebrală. În cazul băieţelului de 2 ani, acuzaţiile sunt de neglijenţă.

"În comă indusă, câte zile a stat, nu a fost văzut de un medic de gardă. Medicul de gardă de pe secţia de ATI nu a fost prezent fizic în seara respectivă, ci a comunicat cu asistentele prin mesaje pe WhatsApp. Am solicitat verificări. Medicul respectiv figura ca fiind prezent, ori nu era asigurat din partea spitalului o gardă pe secţia de ATI?", a declarat Ghiulfer Ismail, avocat.

Scutirile de gărzi de la Spitalul Judeţean Constanţa sunt obiectul unei anchete a Corpului de Control al ministrului Sănătăţii. Absenţa medicilor a ieşit la iveală după reclamaţiile familiei unui tânăr de 33 de ani, internat cu anevrism de arteră vertebrală. Acesta ar fi fost ţinut sedat timp de o săptămână, fără să fie văzut de vreun medic. Iar cererile de transfer au fost ignorate.

"Mă duc de la uşă, la uşă. Şi mă duc la acea uşă şi mă întorc înapoi şi mă duc la alta şi mă întorc şi tot aşa", spune Tiberiu Dumitru, fratele unui pacient.

"Delegaţia de control este pentru toată săptămâna. Probabil că la finalul acestei săptămâni voi avea câteva date preliminarii. Dacă aş putea să introduc bunul simţ într-un ordin de ministru, aş face în fiecare zi câte un ordin de ministru. Dar din păcate nu pot", spune Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii.

Între timp ies la iveală noi reclamaţii de neglijenţă la adresa medicilor constănţeni. Un bărbat susţine că sora sa, bolnavă de cancer, a stat o săptămână în spital, fără să i se acorde atenţie medicală. S-a stins în cele din urmă pe 7 ianuarie.

"Niciun doctor, doamnă, nu a venit să o evalueze. Pur şi simplu au abandonat-o. Din punct de vedere al tratamentului, au abandonat-o", declară Marius Maier, fratele unei paciente decedate.

Spitalul Judeţean Constanţa a anunţat că va face propria anchetă internă, în paralel cu cele începute de Corpul de Control al ministrului şi Colegiul Medicilor.

