Botoșani introduce o taxă turistică din 2027. Cât vor plăti vizitatorii pentru fiecare noapte de cazare

De la 1 ianuarie 2027, Municipiul Botoşani va introduce o taxă pentru turişti, iar aceasta va fi folosită exclusiv pentru promovarea turismului, a declarat primarul Cosmin Andrei, pentru Agerpres.

Potrivit acestuia, taxa va avea o valoare de 5 lei pe noapte pentru fiecare turist şi va fi încasată de unităţile de cazare, respectiv hoteluri, moteluri sau pensiuni.

"Consider că este o taxă minimă. Nu influenţează sub nicio formă intenţia turiştilor de a veni sau de a nu veni în municipiul Botoşani. Este o taxă pe care majoritatea oraşelor o au instituite şi cu care noi suntem familiarizaţi", a afirmat Cosmin Andrei.

Primarul Botoşaniului susţine că banii atraşi din taxa specială vor fi utilizaţi exclusiv pentru promovarea turistică a localităţii, prin prezenţa la târguri sau la alte evenimente.

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Operatorul colector încasează taxa de la turist odată cu tariful de cazare și o evidențiază distinct în documentele emise.

Cine nu datorează taxa pentru spațiul de cazare

Nu datorează taxa pentru spațiul de cazare persoanele din următoarele categorii:

Persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate, pe baza documentelor justificative;

elevii și studenții cazați în cadrul excursiilor, taberelor, competițiilor și activităților școlare sau universitare organizate, pe baza documentelor justificative;

Persoanele cazate în baza unui contract de închiriere cu durata de peste 30 de zile consecutive, caz în care contractul nu reprezintă servicii de cazare turistică.

Situații de forță majoră (ex. cazare sinistrați);

Veterani de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război, precum și persoanele deportate.

Este vorba de o taxă pentru turiști, care va fi colectată prin intermediul structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare, respectiv hotel, motel, hostel, pensiune turistică, vilă, apartament sau cameră de închiriat, apartament în regim hotelier ori orice altă unitate de cazare autorizată, potrivit BotoşaniNews.