Poliţiştii au făcut 22 de percheziţii în 14 localităţi din judeţul Botoşani, la persoane bănuite că ar deţine arme care trebuiau autorizate şi pe care le-ar fi cumpărat de pe diverse siteuri. Astfel, anchetatorii au ridicat 14 arme neletale, tip puşcă şi pistol, dar şi peste 10.000 de elemente de muniţie letală şi neletală.

Arsenal de arme, descoperit de polițiștii botoșăneni. Peste 10.000 de muniții și 14 arme, ridicate - Sursa: Poliția Română

De asemenea, în urma acţiunii au mai fost descoperite două arcuri cu săgeţi şi articole pirotehnice deţinute ilegal. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Botoşani au anunţat că poliţiştii au făcut, joi, 22 de percheziţii domiciliare la locuinţele unor persoane din judeţul Botoşani, bănuite că ar deţine, fără drept, arme din categoria celor supuse autorizării.

"Activităţile au fost desfăşurate în 14 localităţi din judeţul Botoşani şi vizează infracţiunea de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor, constând în aceea că persoanele vizate de anchetă ar fi intenţionat să achiziţioneze, unele dintre acestea ar fi achiziţionat deja, prin intermediul platformelor de comerţ online, arme si muniţie din categoria celor supuse autorizării sau ar fi utilizat în mod ilegal astfel de arme. La locaţiile vizate au fost identificate şi ridicate 14 arme neletale, tip puşcă şi tip pistol, din categoria celor supuse autorizării, pe care persoanele vizate le deţineau fără a avea acest drept", au declarat poliţiştii.

Ei au precizat că au fost indisponibilizate peste 10.000 de elemente de muniţie letală şi neletală.

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"În acelaşi context, poliţiştii au identificat două arcuri cu săgeţi, supuse notificării organelor de poliţie, articole pirotehnice deţinute ilegal şi recipiente cu dioxid de carbon utilizate ca muniţie pentru armele cu aer comprimat", a mai precizat sursa citată.

Poliţiştii continuă cercetările în acest caz.