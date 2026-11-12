Capcana în care Putin atrage Europa: "Rusia nu trebuie să joace vreun rol în această discuție"

Moscova cere un nou sistem de securitate europeană, după modelul înțelegerilor de la Ialta și Potsdam, care au împărțit sferele de influență după Al Doilea Război Mondial. Financial Times scrie că liderii europeni se tem că Vladimir Putin încearcă să influențeze deciziile de securitate ale statelor NATO și că Europa ar putea fi obligată să accepte aceste discuţii pentru a fi primită de ruşi la masa negocierilor. Pe de altă parte, ucrainenii suspectează că SUA restricționează intenţionat serviciile de satelit Starlink esenţiale în operaţiunile cu drone pentru a pune presiune pe Kiev și a întări poziția Rusiei la negocieri. Un oficial a acuzat chiar Washingtonul că ar încerca să ofere un avantaj Moscovei. Noile probleme au apărut în timp ce emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner se întâlneau cu Vladimir Putin la Kremlin.

Vladimir Putin dă mâna cu ginerele lui Donald Trump la Kremlin - Profimedia

Armata ucraineană are iar probleme să intercepteze dronele rusești cu reacție, chiar în momentul în care Steve Witkoff și Jared Kushner se întâlnesc cu Vladimir Putin la Kremlin.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat astăzi că armata ucraineană se confruntă de câteva zile cu noi perturbări serioase ale serviciului Starshield, versiunea militară a serviciului Starlink, finanțată de Pentagon.

SUA restricționează deliberat serviciile Starlink pentru a pune presiune pe Ucraina

Concret, dronele ucrainene pierd conexiunea prin satelit atunci când depășesc viteza de 161 km/h deasupra liniei frontului și a teritoriilor ocupate de Rusia.

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În urma acestor restricții, interceptoarele ucrainene nu au putut atinge o viteză suficientă pentru a doborî țintele rusești, ceea ce a dus deja la unele lovituri reușite ale inamicului, a spus Zelenski.

Oficiali ucraineni de rang înalt au declarat pentru Financial Times că suspectează că restricțiile au fost impuse pentru a exercita presiuni asupra Kievului la negocierile de pace cu Rusia, care tocmai s-au încheiat la Abu Dhabi.

Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, și ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, au aterizat astăzi la Moscova pentru a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin. Ulterior, cei doi vor călători în Irlanda pentru a se întâlni cu Zelenski.

Un înalt oficial ucrainean a spus că Washingtonul dă impresia că își dorește să consolideze poziția Rusiei în negocieri, scrie FT.

"Acestea nu sunt erori întâmplătoare, ci restricții sistematice de viteză. Pentru noi, înseamnă, în primul rând, probleme serioase la interceptarea dronelor rusești cu reacție", a spus Zelenski.

Luna trecută, când Kievul a acuzat primele probleme similare, Elon Musk și Donalt Trump au arătat fiecare cu degetul spre celălalt, fără a lansa acuzații clare, după care serviciul a fost restabilit parțial. "Nu știm cauza, pentru că ei tac", a declarat joi un înalt oficial ucrainean.

Zelenski a avertizat că restricțiile de viteză ale Starshield "îi ajută pe ruși să ucidă mai mulți ucraineni și să execute atacuri mai precise împotriva Ucrainei".

Comisia Europeană a reacționat, spunând că informațiile sunt "profund îngrijorătoare și, dacă se confirmă, inacceptabile". SpaceX trebuie să aibă o abordare consecventă în furnizarea serviciilor sale către Ucraina, iar serviciile Starshield trebuie restabilite urgent pentru Ucraina, a transmis executivul european.

Între timp, rușii au atacat în cursul nopții cu rachete balistice și drone. Au fost lovite și blocuri din Kiev. Cel puțin o femeie a fost ucisă, iar mai mulți civili au fost răniți.

Negocierile de marți și miercuri de la Abu Dhabi s-au încheiat fără niciun rezultat decisiv. Rusia a transmis clar că Putin nu intenționează să renunțe la pretențiile sale, inclusiv ca Ucraina să cedeze tot Donbasul. Kievul consideră că asta ar echivala cu o capitulare.

Nouă arhitectură de securitate în Europa, cerută de Rusia, este o "capcană"

Diplomații europeni se tem că ultima rundă de negocieri nu a făcut decât să consolideze cererile Rusiei privind o reorganizare completă a arhitecturii de securitate europene, în cadrul unui acord de pace pentru Ucraina.

Vladimir Medinski, negociatorul-șef al Rusiei, a declarat la televiziunea de stat, că Moscova dorește crearea "unui nou sistem cuprinzător de securitate europeană, care să servească drept o nouă Ialta și un nou Potsdam", înlocuind ordinea mondială stabilită după cel de-al Doilea Război Mondial.

El a mai spus că "acolo unde a fost urcat steagul Rusiei, el nu mai poate fi coborât", subliniind că Moscova nu va renunța la niciuna dintre revendicările sale teritoriale.

Trei oficiali au declarat pentru Financial Times că liderii europeni se tem că, pentru a fi inclusă de ruși la negocierile de pace, Europa va fi nevoită să accepte și discuții cu Rusia despre securitatea întregului continent. În ultimii cinci ani, liderii europeni au refuzat să accepte o asemenea abordare.

Kristen Michal, premierul Estoniei, a avertizat că Europa a fost atrasă într-o "capcană", aceea de a discuta despre arhitectura de securitate a continentului în schimbul unui rol la negocieri.

El a subliniat că Putin încearcă de ani de zile să influențeze deciziile de securitate ale țărilor NATO.

"În acest moment, suntem într-o capcană. Rusia nu trebuie să joace vreun rol în această discuție", a declarat el înaintea summitului liderilor europeni de la Dublin, unde urmează să fie discutată această problemă.

Putin le va cere americanilor să îi "aducă pe europeni la realitate"

Aflat la Dublin, Zelenski a declarat că la Abu Dhabi au existat "foarte multe discuții despre garanțiile de securitate" și că "Europa trebuie să le acorde serios atenție".

"Când americanii și rușii discută despre aceste lucruri, nu este vorba doar despre Ucraina. Este vorba mai mult despre un fel de nou cadru de securitate între Europa și Rusia. Iar noi considerăm această abordare puțin ciudată", a spus el.

Zelenski a declarat că echipa ucraineană l-a informat că negociatorii ruși "nu aveau permisiunea de a discuta măsuri care ar putea reduce ororile acestui război". În schimb, ceea ce au auzit a fost că "șeful lor este furios și vrea să continue atacurile".

Kushner și Witkoff au declarat că vor să-i ceară lui Putin să le permită țărilor europene să participe în mod direct la viitoarele runde de negocieri.

Însă Serghei Riabkov, adjunct al ministrului rus de Externe, care a participat la negocierile de la Abu Dhabi, a declarat că Putin le va cere americanilor să îi "aducă la realitate" pe europeni și să îi convingă să renunțe la sprijinul acordat Ucrainei.

"Să le permitem europenilor să participe la procesul de negociere ar însemna, practic, să dăm înapoi și să subminăm eforturile noastre. Ei sunt incapabili să accepte ceea ce vrem noi", a declarat Riabkov la postul de televiziune de stat RT.

Kushner a cerut Europei să numească un singur reprezentant pentru a negocia cu Rusia.

Premierul Irlandei, Micheal Martin, i-a lăudat pe Witkoff și Kushner pentru că au creat "un canal de comunicare cu Moscova", dar a subliniat că "va fi nevoie de presiuni asupra tuturor părților" pentru a găsi persoana care să reprezinte Europa la negocierile cu ruşii.