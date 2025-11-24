În plin sezon rece, cu un pahar de vin fiert și un platou de brânzeturi românești, descoperim că România are motive serioase de mândrie. Brânza de Horezu a obținut medalia de aur la World Cheese Awards și a devenit cel mai premiat sortiment românesc la nivel internațional. Iar în Harghita, brânzeturile maturate produse la Tușnadu Nou au primit distincția de bronz într-o competiție cu peste 5.000 de probe din 46 de țări.

Brânza de Horezu a obținut medalia de aur la World Cheese Awards. Și a devenit cel mai premiat sortiment românesc în competițiile internaționale. Mai prejos nu se lasă nici brânzeturile din zonele montane, de la producătorii cu tradiție.

Brânza Trappist este una din brânzeturile maturate produse, spre exemplu, într-o fabrică din localitatea Tușnadu Nou, din județul Harghita. O fabrică a cărei poveste începe în 2018, făcută pe fonduri europene, în care sunt 120 de vaci pentru muls.

Întreg ciclul de producție este integrat. Laptele muls în mod automat în această fermă ajunge, fără nicio intervenție umană, printr-un sistem de pompare în fabrică, printr-o instalație de pasteurizare şi se urmează întreg ciclul de producție al brânzeturilor maturate, un ciclu de producție în care doar maturarea este undeva între două luni și chiar doi ani.

Evident, în funcție de rețetă, este foarte important acest lucru și întreg ciclu de producție, de la curățenia de pe circuitul de pompare a laptelui, până la modul în care se face maturarea, pentru ca gustul acela intens să fie fără cusur.

Așa a fost și la concursul din Elveția. Una din rețetele de brânză produse aici, la Tușnadu Nou, județul Harghita, au obținut medalie de bronz.

Au fost peste 5.000 de mostre, de probe de brânză, din 46 de țări. Și una din brânzeturile care se produce aici, brânzeturi maturate, a obținut medalia de bronză. E un gust desăvârșit pe care, pur și simplu, trebuie încercat.

