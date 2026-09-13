Imaginați-vă că sunteți într-un parc, la o plimbare obișnuită cu animalul de companie, iar un câine lăsat liber îl atacă. A pățit-o un brașovean de 40 de ani, care, în încercarea de a-și apăra câinele, a fost rănit de un câine periculos. Totul s-a întâmplat într-un parc cunoscut din Brașov, iar localnicii spun că nu ar fi primul incident în care este implicat același patruped. Ar aparține familiei care administrează un restaurant din zonă și ar fi lăsat frecvent nesupravegheat. Nu este singura victimă. În urmă cu nici măcar o lună, același câine ar fi omorât un alt patruped.

"Acel câine a sărit direct către căţelul meu, pe care am apucat să-l ridic, l-am ridicat de lesă şi m-am întors cu spatele să-l protejez, iar în acel moment câinele. Mi-a rupt geaca şi m-a muşcat de spate pe mine", a declarat victima. Este mărturia bărbatului de 40 de ani care, după atac, a avut nevoie de îngrijiri medicale. Medicii i-au dezinfectat rana și i-au administrat tratament antirabic. Spune că martori ai incidentului au fost o familie cu un copil mic, care ar fi putut deveni victime ale câinelui din rasa malinois.

Nu e primul atac de acest gen

Totul s-a întâmplat în faţa acestui restaurant din municipiul Braşov. Sunt în parcul Noa, o zonă de agrement frecventată de turişti şi localnici, cu precădere la sfârşit de săptămână. Victima susţine că a încercat să vobească cu proprietara câinelui imediat după atac. "I-am spus 'Vedeţi că am fost atacat de câinele dumneavoastră, iar dânsa, un comportament foarte, foarte, foarte urât, mi-a spus 'Ce câine, domnu?', nu ştiu despre ce vorbiţi, ce câine , câinele meu? Nu ştiu nimic'. Nu a recunoscut nimic, nici măcar nu a interesat-o", a declarat victima. Nu e primul atac de acest gen. La jumătatea lunii august, localnicii au prostestat în fața aceluiași restaurant, revoltați de faptul că doi câini ai proprietarului sunt lăsați liberi, le-au atacat în mod repetat animalele de companie ținute în lesă și au ajuns chiar să ucidă un alt câine.

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Acum, victima atacului din parc a depus reclamație la Poliție. Omul e decis să îl dea în judecată pe stăpânul câinelui agresiv. Administratorul restaurantului nu a putut fi contactat, pentru a-și exprima punctul de vedere.