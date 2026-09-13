Ceaune pline de sarmale, spectacole şi concerte reunesc weekendul acesta sute de oameni din toate colţurile ţării, în judeţul Harghita, la festivalul sarmalelor. Parcul central din comuna Praid s-a transformat într-o imensă bucătărie, unde se concurează pentru cea mai delicioasă sarma. Evenimentul a început cu o paradă spectaculoasă, însoţită de fanfară.

Aşa s-a dat startul Festivalului Internaţional al Sarmalelor din Comuna Praid. Zeci de bucătari amatori din ţară, dar şi din străinătate vin să prepare sarmale tradiţonale, cu carne de porc sau afumătură sau reinterpretate, după reţete proprii. "Avem 20 de echipe pentru adulţi din Ungaria, sunt şi concurenţi din comunitatea noastră, adică din comuna Praid, dar şi din diferite zone ale ţării", a declarat Nyágrus László, primar Praid. Şi cum de vizitatori nu s-a dus lipsa, s-au au pregătit la foc automat peste 30.000 de sarmale. Toate, bineînţeles, gratuite pentru pofticioşi.

Veniţi din toate colţurile ţării, oaspeţii se pot bucura inclusiv de spectacole şi concerte. Festivalul Internaţional al Sarmalelor este considerat primul festival gastronomic, dar şi cel mai vechi eveniment culinar de acest fel de la noi din ţară. Cei care nu au ajuns încă, o pot face astăzi, în ultima zi.