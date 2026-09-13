La mare, unii turişti isi riscă viata si uita de reguli. Unul dintre ei a uitat chiar şi cât de periculos este să intri în apă ametit de aburii alcoolului. Din fericire, salvamarii din Eforie l-au văzut la timp ca să-i oprească aventura. Iar astfel de situaţii sunt tot mai des întâlnite pe litoral. Aşa că, dacă avertismentul nu ajunge, poate ajunge amenda. Până la 3 mii de lei, potrivit unui proiect de lege care urmează să fie votat în Parlament.

Totul s-a întâmplat pe plaja Belona din Eforie Nord. Bărbatul ajunsese în larg, deşi era atât de beat încât abia se mai putea ţine pe picioare. Tânărul salvamar l-a observat la timp, a intrat după el şi l-a adus înapoi la mal.

"Salvamarul l-a văzut foarte repede. A fost prompt. Am văzut că era la o distanţă destul de mare faţă de dânsul. L-a văzut şi a sărit imediat în apă", spune un martor.

Numai că, după ce a fost scos din apă, în loc să se liniştească, turistul a vrut să se întoarcă. A devenit recalcitrant, iar cei care veniseră cu el au încercat să-l ia de la mal.

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"S-a chinuit. L-a adus de acolo şi în momentul în care l-a adus noi am vrut să îi dăm o mână de ajutor. Şi uitaţi-l în ce stare este". "E important şi colectivul cu care ai venit. Şi ei erau băuţi", spun oamenii.

Amenzi de până la 3.000 de lei pentru cei care ignoră salvamarii

Iar scena de la Belona nu e deloc o excepţie. În fiecare sezon sunt turişti care văd steagul roşu, dar par să-l ia mai degrabă ca pe o sugestie.

Iar acum, sugestia ar putea veni şi cu o notă de plată... şi una chiar usturătoare. Un proiect de lege aflat în Parlament propune amenzi de până la 1.500 de lei pentru cei care intră în apă când scăldatul este interzis. Iar pentru cei refuză să iasă la îndemnul salvamarilor, plata ajunge chiar şi până la 3.000 de lei.

"Este o lege foarte bună. Lumea n-a înţeles. Pe steag roşu nu se intră în apă. Aşa cum pe trecerile de pietoni pe roşu nu treci cu maşina sau pe jos, tot aşa şi în mare nu intri când e steagul roşu. Nu până la genunchi, nu până la brâu. Deci avem destule probleme", a declarat Vasile Borteş - şef salvamari Jupiter.

"Orice sumă ar fi e prea mică. A pus viaţa în pericol şi a salvamarului", a declarat un turist.

Măsura va intra la vot marţi. Dacă va fi aprobată, noile amenzi ar putea fi aplicate începând de anul viitor.