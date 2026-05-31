În plin scandal legat de incidentul extrem de grav cu drona prăbuşită pe blocul din Galaţi, în care două persoane au fost rănite, consulul rus din România se distrează pe litoralul românesc.

Oficialul a fost fotografiat şi filmat în timp ce cântă în limba maternă şi dansează. Era însoţit de mai mulţi amici, într-un local.

Reamintim că, în urma atacului cu drona rusească asupra unui bloc din Galaţi, consulul Vladimir Lipaev a fost declarat persona non grata. Acesta a fost convocat vineri la Ministerul de Externe unde a fost înştiinţat despre închiderea consulatului şi expulzarea sa în termen de 72 de ore.

"Am avut noaptea trecută un incident grav, în care doi cetățeni români au fost răniți, și întreaga responsabilitate pentru acest incident revine Rusiei, o țară care duce un război de agresiune de mai bine de patru ani împotriva Ucrainei. Față de această situație, Consulul General al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persona non grata și Consulatul General al Federației Ruse la Constanța se va închide", a transmis Nicuşor Dan, preşedintele României.

Articolul continuă după reclamă

MApN a precizat vineri dimineaţă că drona prăbușită în blocul din Galați este de tip Geran-2 (Shahed) și că întreaga încărcătură explozivă a aparatului de provenienţă rusească a detonat la impact. În urma impactului o mamă şi fiul ei de 14 ani au suferit răni şi au necesitat spitalizare. Potrivit medicilor, cele două victime sunt în afara oricărui pericol.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰