Video Restaurant cuprins de flăcări pe Şoseaua Colentina. Fumul gros a dus la evacuarea a şapte persoane

Incendiu puternic în această dimineață la un restaurant din Sectorul 2 al Capitalei! Flăcările s-au extins rapid și au cuprins alte două magazii aflate în apropiere.

de Alexia Bucur

la 31.05.2026 , 08:08
Din fericire, în momentul izbucnirii incendiului, nimeni nu se afla în restaurant. O persoană despre care martorii spun că ar fi proprietarul restaurantului a suferit un atac de panică, însă a refuzat transportul la spital. Incendiul a izbucnit în jurul orei 4 dimineața la o terasă din cartierul Colentina.

În zonă este și un bloc, iar din cauza fumului gros, șapte persoane au fost evacuate. Aproape 200 de metri pătrați au fost făcuți scrum, iar pompierii au acționat cu 11 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare și un SMURD. 

Traficul în zonă a fost îngreunat timp de mai multe minute, iar acum autoritățile urmează să stabilească exact cauza producerii incendiului.

De ce jurnalismul? Pentru că lumea e plină de povești care așteaptă să fie spuse. Am ales această meserie nu pentru că mi-am dorit să scriu, ci pentru că mi-am dorit să ascult.

