Video Copil de 2 ani, mort într-un accident pe DN1, în Braşov. Maşina în care se afla s-a răsturnat după o depăşire

Accident extrem de grav, ieri după amiază, în judeţul Braşov! Un copil de doar doi ani a murit și alte opt persoane au fost grav rănite. Tragedia a avut la bază mai multe ilegalităţi - patru copii, aflaţi în una dintre maşinile implicate, nu se aflau în scaunele speciale, iar o depăşire dublă a dus la nenorocire.

de Claudiu Loghin

la 31.05.2026 , 08:10
Tragedia a avut loc în jurul orei 15:30 pe Drumul Naţional 1, în judeţul Braşov. Cel mic se afla în maşină împreună cu alţi trei copii şi doi adulţi. Şoferul a intrat în depăşire. Fără să se asigure, un al doilea bărbat, aflat pe acelaşi sens, mai în faţă, face acelaşi lucru - iese din coloană şi într-o fracţiune de secundă, maşina în care se afla copilul o acroşează pe cea din urmă, care este aruncată în alta.

Accidentul s-a produs pe DN1 între localităţile Şercaia şi Mândra, în judeţul Braşov. În maşina răsturnată în afara şoselei erau 6 persoane: 2 adulţi şi 4 copii, cu vârste între 2 şi 6 ani. Din păcate, pentru un băiat de 2 ani şi 8 luni medicii nu au putut face nimic pentru a-i salva viaţa.

O femeie aflată în aceeaşi maşină a fost transportată de urgenţă la spital după ce medicii au reuşit, ca prin minune, să o resusciteze.

"Alţi 3 copii cu diferite traumatisme au fost transportaţi către spitalul de pediatrie. Doi adulţi, un bărbat şi o femeie, au fost transportaţi la spitalul judeţean Braşov politraumatizaţi, iar alţi trei implicaţi au refuzat transportul spre spital", spune Kinga Bordea, ISU Braşov.

Poliţiştii urmează să stabilească acum toate circumstanţele în care s-a petrecut tragedia.

