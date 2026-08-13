Crescătorii de oi din Botoșani anunță reluarea protestelor pentru a determina Guvernul să intervină urgent pentru soluționarea problemelor majore cu care se confruntă sectorul ovin din România, a declarat, pentru Agerpres, președintele Asociației Moldoovis, Ionică Nechifor.

Ciobanii amenință că vor protesta din nou la București cu remorci cu bălegar și cisterne cu lapte - Hepta

El atrage atenția că fermierii din Botoșani, alături de colegii lor din întreaga țară, vor merge la București cu remorci încărcate cu bălegar, dar și cu cisterne cu lapte amestecat cu aracet.

"Reluăm demersurile, până le epuizăm. De data asta ducem utilaje, bălegar, lapte cu aracet, piei de oaie, coarne de oi. Ne pregătim din timp, pentru că nu ne bagă în seamă", a afirmat Nechifor.

Declarația este făcută cu o zi înainte de întâlnirea pe care crescătorii de ovine și caprine din România o vor avea la Sibiu cu vicepremierul Tanczos Barna.

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"Mâine ne întâlnim la Sibiu cu vice-prim-ministrul Barna. În funcție de ce se discută acolo, vom lua o decizie. Am avut propunerea de a participa și președintele ANSVSA , Alexandru Bociu, dar am refuzat prezenta acestuia. Dacă venea, nu ne prezentam noi. Prin urmare, domnul Barna a luat act de solicitarea noastră și o să ne întâlnim fără președintele Bociu, care, în opinia noastră, nu mai prezintă nicio garanție pentru oieri", a adăugat Nechifor.

Crescătorii de oi solicită Guvernului să stabilească și să pună în aplicare un plan național clar pentru controlul și eradicarea pestei micilor rumegătoare (PMR), cu obiective, termene și criterii transparente de evaluare.

De asemenea, ei cer Executivului să utilizeze toate instrumentele instituționale pentru reluarea fluxurilor comerciale cu ovine, atât pe piața intra-comunitară, cât și în relația cu țările terțe.