"Ne vedem cu toții acolo". Marocanii pregătesc pe reţele o nouă "invazie" în Ceuta pe 15 august

O nouă mobilizare spre Ceuta se răspândeşte pe reţelele sociale din Maroc, după tragedia în care aproape 100 de oameni au murit încercând să ajungă în enclava spaniolă. Mesajele îi cheamă pe oameni să pornească din nou spre frontieră pe 15 august, iar unele postări vorbesc explicit despre traversarea înot. Autorităţile marocane nu au comentat deocamdată noile apeluri.

Mesajele se răspândesc în principal pe Facebook, Instagram și TikTok, cu sloganuri precum 15/08 sau "al-hajma" (care în limba arabă înseamnă ofensivă, atac - nr.), având ca punct de plecare orașul de frontieră Fnideq (Castillejos).

"Ne vedem cu toții acolo", sunt mesajele care însoțesc desene cu steagul spaniol, clepsidre de nisip, valuri și înotători, potrivit Agerpres.

Mesaje precum "Cine merge pe 15?", "Vești despre 15 august?" sau "Drumul către Ceuta" se propagă pe rețelele de socializare.

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Acestor apeluri pentru o nouă încercare de a traversa înot până în Ceuta li se alătură convocări la demonstrații în diferite orașe din țară duminica viitoare, 9 august, cu un presupus caracter revendicativ.

"Întâlnirea noastră este pentru duminică, 9 august", se poate citi în postările de pe Instagram.

Ministerul de Interne marocan nu a răspuns marți solicitărilor EFE cu privire la apelurile care se înmulțesc pe rețelele de socializare.

Acțiune coordonată și zeci de decese

"Apelul este lansat pe Facebook, este anunțat pe Instagram și este organizat pe WhatsApp", subliniază organizația spaniolă de verificare a faptelor Maldita.es, care evidențiază mesaje precum "Fraților, pe înserat și în zori pe 15 toată lumea intră..."

Cea mai mare criză de migrație dintre Maroc și Spania a început să prindă contur la începutul săptămânii trecute, dar a izbucnit efectiv în noaptea de joi spre vineri, când zeci de mii de oameni - cel puțin 70.000 conform estimărilor oficiale - au înotat de la Fnideq la Ceuta.

"Avalanșa" umană a provocat o tragedie în care 75 de persoane au murit pe partea spaniolă și 11 pe teritoriul marocan, potrivit autorităților țării nord-africane.

Cu toate acestea, ONG-ul Caminando Fronteras estimează la 63 numărul de cadavre găsite în apele marocane după intrarea în masă a migranților la granița cu Ceuta.

Fakenews-ul răspândit pe reţelele sociale

Rețelele de socializare au jucat un rol crucial în mobilizarea acestei mișcări fără precedent, mesaje precum "porțile Ceutei sunt deschise", "astăzi este ziua" și "Veniți", făcând zeci de mii de oameni să creadă că trecerea în Spania era deschisă și că puteau rămâne pe teritoriul spaniol.

După patru zile de tăcere din partea autorităților marocane și în contextul în care deja circulau informații despre zeci de decese, Ministerul de Interne de la Rabat a indicat într-un comunicat duminică seară că dezinformarea a fost unul dintre factorii care au contribuit la această criză a migrației.