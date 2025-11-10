O nouă metodă de înșelătorie "lovește" pensionarii din România! Fără atacuri cibernetice sau tehnici complicate, bătrânii ajung să fie jefuiți chiar de cei în care au cea mai mare încredere: propriii copii sau nepoți.

"Întreaga fraudă se bazează pe încredere, pe de-o parte, şi pe accesul liber al persoanelor în vârstă la telefoane şi aplicaţii. Practic, victimele nu sesizează nimic, pentru că, timp de mai mulţi ani, uneori, se retrag sume mici, dar în mod regulat. Astfel, se poate ajunge la pagube foarte mari şi vorbim, practic, despre un abuz de încredere. Recent, oamenii legii din judeţul Gorj au documentat cazul unei fete în vârstă de 25 de ani, care timp de doi ani şi cinci luni, a retras nu mai puţin de 77.000 de lei din contul bunicii sale, în vârstă de 75 de ani. Oamenii legii şi instituţiile bancare recomandă, în acest context, protejarea aplicaţiilor cu parolă secretă sau chiar cu amprentă şi, de asemenea, există varianta ca titularii acestor conturi să ţină un istoric foarte clar al fiecărei plăţi."

Claudiu Loghin Like Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că este nevoie de legi mai dure şi mai clare privind violenţa domestică? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰