Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video O tânără a furat 77.000 de lei de la bunica sa folosind aplicaţiile de pe telefonul bătrânei

O nouă metodă de înșelătorie "lovește" pensionarii din România!  Fără atacuri cibernetice sau tehnici complicate, bătrânii ajung să fie jefuiți chiar de cei în care au cea mai mare încredere: propriii copii sau nepoți.

de Claudiu Loghin

la 10.11.2025 , 09:05

"Întreaga fraudă se bazează pe încredere, pe de-o parte, şi pe accesul liber al persoanelor în vârstă la telefoane şi aplicaţii. Practic, victimele nu sesizează nimic, pentru că, timp de mai mulţi ani, uneori, se retrag sume mici, dar în mod regulat. Astfel, se poate ajunge la pagube foarte mari şi vorbim, practic, despre un abuz de încredere. Recent, oamenii legii din judeţul Gorj au documentat cazul unei fete în vârstă de 25 de ani, care timp de doi ani şi cinci luni, a retras nu mai puţin de 77.000 de lei din contul bunicii sale, în vârstă de 75 de ani. Oamenii legii şi instituţiile bancare recomandă, în acest context, protejarea aplicaţiilor cu parolă secretă sau chiar cu amprentă şi, de asemenea, există varianta ca titularii acestor conturi să ţină un istoric foarte clar al fiecărei plăţi."

Claudiu Loghin
Claudiu Loghin Like

Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune.

tanara gorj bunica aplicatii
Înapoi la Homepage
Lovitura primită de milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti, chiar dacă are avion privat
Lovitura primită de milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti, chiar dacă are avion privat
De ce nu a fost prezent tatăl Loredanei la concertul susținut de artistă la Sala Palatului. Ce anunț trist a făcut vedeta
De ce nu a fost prezent tatăl Loredanei la concertul susținut de artistă la Sala Palatului. Ce anunț trist a făcut vedeta
De ce a fost dat afară Emeric Ienei de 6 ori de la Steaua! “Mereu după succese”
De ce a fost dat afară Emeric Ienei de 6 ori de la Steaua! “Mereu după succese”
Orașul în care toți oamenii locuiesc într-o singură clădire. Magazinul, biserica și poliția sunt tot aici: Nu trebuie să ieșim afară
Orașul în care toți oamenii locuiesc într-o singură clădire. Magazinul, biserica și poliția sunt tot aici: Nu trebuie să ieșim afară
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că este nevoie de legi mai dure şi mai clare privind violenţa domestică?
Observator » Evenimente » O tânără a furat 77.000 de lei de la bunica sa folosind aplicaţiile de pe telefonul bătrânei