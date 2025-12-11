Loto 6/49 joi 11 decembrie 2024. Numerele câştigătoare de azi

Loto 6/49. Joi, 11 decembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la La tragerile speciale loto de Moș Nicolae, care au avut loc duminică, 7 decembrie, Loteria Româna a acordat peste 32.100 de câștiguri în valoare totală de peste 2,59 milioane de lei.

Joi, 11 decembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc.

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40:

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49:

Report de 8.27 milioane de euro la Joker

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 5,46 milioane de lei (peste 1,07 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,42 milioane de lei (peste 869.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 42,12 milioane de lei (peste 8,27 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 132.000 de lei (peste 25.900 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 401.800 de lei (peste 78.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1 milion de lei (peste 197.200 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 101.100 de lei (peste 19.800 de euro).

Rezultate LOTO 6/49. Ultimele numere câştigătoare

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 37, 22, 21, 12, 29 + 10

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 5 1 8 4 6 5

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 0 4 3 1 4 4

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 4 8 9 7 5 4 9

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 23, 18, 10, 33, 16, 28

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 21, 49, 13, 14, 38, 20

