Sistemul medical e în grevă generală, pe termen nelimitat, pentru prima dată în ultimul deceniu. În peste 500 de spitale din toată țara, astăzi s-au tratat doar urgențele, iar restul activității a fost redus la o treime. Operații amânate pe bandă rulantă şi pacienți întorşi din drum, reprogramați în alte zile. Medicii și asistentele avertizează: dacă legea salarizării rămâne în forma actuală, sistemul riscă să cedeze. Potrivit surselor Observator, în mai puţin de o oră, Guvernul urmează să aprobe memorandumul pentru deblocarea a 7.800 de posturi din sănătate.

Peste 50.000 de angajaţi din sistemul sanitar au ieşit în faţa spitalelor şi au spus, la unison: ajunge. "O lege a salarizării care să ne determine să venim în continuare la muncă şi nu să plecăm din sistem", spune o asistentă. La Spitalul Marie Curie din Capitală, și medicii au stat umăr la umăr cu asistentele. Doar în pauza dintre operații. "Nu pot să aştepte copiii, o să mă întorc la lucru. Nu pot să sacrifici tot timpul, pentru că într-o zi n-o să mai poţi, într-o zi o să ne îmbolnăvim noi", a declarat Cristina Niţulescu, medic oftalmolog. "Sincer, suntem realişti şi nu credem că vom obţine mare lucru. Şi asta doare. Doare şi o s-o confirme viitorul apropiat", a declarat Petra Pătraşcu, asistent medical UPU Spitalul Marie Curie.

Greva generală a fost semnată de peste 50.000 de membri ai Sindicatului Sanitas din aproape 500 de spitale

Presiunea din secții crește de la o zi la alta. Salarii mici, personal insuficient, ture imposibile. În unele locuri, un asistent ar trebui să stea lângă fiecare pacient. În realitate, împarte grijile între mai mulți. La Marie Curie, la ATI Nou-Născuți, lipsa de personal și reducerea paturilor au consecințe dramatice. Doi copii au murit așteptând un loc. După reducerea numărului de paturi, cinci copii au plecat din secţia de terapie intensivă de la Marie Curie. Din lista ruşinii întocmită de medicii de aici, cea pe care sunt copii în aşteptare, mai poate fi primit unul abia joi atunci când va mai fi eliberat un pat. "Şi-aşa suntem puţini, şi asta ar însemna un şi mai mare risc pentru pacienţii noştri. Sunt vreo 9 asistenţi, şi mai pleacă încă unul, al 10-lea. Trei dintre asistente au plecat la privat. 3000 de lei în plus au primit la privat", a declarat Cătălin Cîrstoveanu, şeful Secţiei ATI Nou-Născuţi, Spitalul Marie Curie.

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"Suntem puţine, nu reuşim să ne împărţim aşa cum am vrea, să ne facem treaba aşa cum trebuie. Pacienţii au nevoie de noi", a declarat Simona Şoloiu, asistent medical, ATI Nou-Născuţi, Spitalul Marie Curie. Şi în secţia ATI II de la Spitalul Floreasca din Capitală lipsesc în prezent 28 de asistente şi 29 de infirmiere pentru a putea funcţiona la capacitate maximă. "Operaţiile programate şi intervenţiile programate au fost temporizate, o treime din ele au fost realizate în această perioadă de grevă. Deja sunt asistente care mi-au comunicat că intenţionează să ceară transferul către alte secţii ale spitalului sau să plece către mediul privat", a declarat Radu Ţincu, şef secţie ATI-Toxicologie, Spitalul Floreasca.

Proteste au fost și în țară

Proteste au fost și în țară. În secții s-a lucrat la o treime din nevoie, iar angajații se tem că vor pierde și puținul pe care îl mai au din sporuri. "Ieri am avut un incident cu o colegă muşcată de un pacient, doar pentru că a crezut că ea vrea să-i dea ceva. Sunt la ordinea zilei aceste incidente", a declarat Georgiana Trifu, asistentă. Pacienții înțeleg, dar răbdarea lor are limite. "Greva o putem opri dacă legea pică, deci nu ajunge în Parlament, sau dacă ajunge în Parlament şi mare parte a revendicărilor noastre vor fi soluţionate pozitiv", a declarat Viorel Husanu, lider Sanitas Bucureşti.

"Discuţiile de la Palatul Cotroceni, pot să vă spun, 80% din aşteptările sindicatelor erau rezolvate la ziua de ieri, pe baza propunerilor Ministerului Sănătăţii", a declarat Cseke Atilla, ministrul interimar al Sănătăţii. Sistemul medical e într-un echilibru fragil. Greva generală a fost semnată de peste 50.000 de membri ai Sindicatului Sanitas din aproape 500 de spitale de la nivelul întregii ţări.