Dimineața te trezești cu soarele în față, seara te bucuri de luminile orașului. De la cabanele aproape îngropate în pământ din Sadova, până la casele plutitoare de pe Bega, România oferă experiențe de cazare inedite, cu priveliști care îți taie respirația și își oferă liniște deplină.

"Dimineaţa, din pat, au răsăritul în faţă. Îi alintă razele soarelui. Seara, se vede tot Câmpulung Moldovenesc. E foarte frumos momentul când se aprind becurile. Se vede foarte frumos şi din cadă, şi din pat, chiar şi din ciubăr", spune Cătălin Lehaci, proprietarul unei cabane.

Cu un asemenea peisaj, nu mai ai nevoie nici de telefon, nici de televizor. Îngropată în pământ aproape cu totul, cabana din Sadova e o destinaţie inedită pentru cei care nu vor o cazare banală.

"În proporţie de 80% e în pământ, Doar partea din faţă e din sticlă. Sunt mulţi care revin pentru peisaj, pentru intimitate, pentru linişte, fiind la cota 1000", mai spune Cătălin Lehaci.

Pentru experienţă, plătesc peste 800 de lei pe noapte.

"Este un loc foarte frumos. Ai multă linişte. Este mult mai frumos faţă de ce am văzut în poze", spune un turist.

Cazare pe Bega, în Timișoara

În Timişoara, te poţi caza chiar pe Bega. Rainer Fakesch este un inginer, care in ultimii 30 de ani a lucrat în Germania. Acum, alături de soție s-a intors in tara cu o idee inedita: să aducă la Timișoara modelul olandez al caselor plutitoare.

"Casa poate găzdui familii sau cupluri și oferă o experiență complet diferită față de un hotel clasic, cu priveliște direct spre apă și o senzație autentică de vacanță urbană. Pe termen lung, astfel de proiecte ar putea aduce un nou tip de turism în oraș: mai aproape de natură, dar la doar câțiva pași de centru", transmite reporterul Observator Iulia Pop.

Casa plutitoare are 35 de mp.

"O să oferim în plus de cazare şi plimbări pe Bega, până la sârbi şi înapoi", spun Corina și Rainer Fakesch, proprietari.

Ambarcaţiunea a atras deja atenţia.

Reporter: Este loc pe Bega pentru așa ceva?

Localnic: Fizic, nu știu. Asta autoritățile pot spune, dar mi se pare că arata foarte drăguț, la prima vedere.

Pretul unei nopți de cazare începe de la 100 de euro.

