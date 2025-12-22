Video Colinde, tradiții și port popular: Vișeu de Jos găzduiește a treia ediție a Concertului "Îngerul"
Comunitatea din Vișeu de Jos este invitată, duminică, 21 decembrie, la un eveniment plin de emoție și bucurie: ediția a III-a a Concertului de Colinde "Îngerul".
Evenimentul va începe la ora 12:30, cu parada portului popular, colindătorii pornind din fața Primăriei și îndreptându-se spre Căminul Cultural.
De la ora 13:00, Căminul Cultural din localitate va găzdui concertul propriu-zis, care reunește grupuri de colindători din județ și artiști locali talentați. Aceștia vor aduce pe scenă farmecul colindelor tradiționale românești, într-un decor festiv menit să apropie oamenii și să aducă spiritul Crăciunului mai aproape de sufletul fiecăruia.
Organizatorii își propun ca acest eveniment să devină o tradiție frumoasă pentru comunitate, un moment în care locuitorii să se regăsească și să celebreze împreună valorile autentice.
"Haideți să ne bucurăm împreună de colindele noastre strămoșești", este îndemnul transmis tuturor celor care simt magia sărbătorilor și vor să fie parte dintr-o sărbătoare a sufletului.
