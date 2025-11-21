Unul din cele mai importante obiective turistice din Brașov s-a închis. Autoritățile au blocat accesul pe strada Sforii, din cauza pericolului. Trecătorii riscă să se trezească loviţi de ţigle și bucăți de tencuială.

Nimeni nu va mai avea acces pe cea mai îngustă stradă din ţară, până când proprietarii sau autoritățile nu fac reparațiile de urgență.

Pericolul iminent pentru turiști și localnici a apărut odată cu trecerea timpului, dar şi din cauza vântului aspru din ultima perioadă.

"Păi a fost acum o furtună, o vijelie (din cauza vântului), un vânt puternic şi chiar am trecut în ziua aceea pe Strada Sforii şi erau ţigle din zid căzute pe jos şi seara am văzut că au închis-o. E foarte bine că s-a închis, putea oricând să cadă în capul cuiva.", a declarat o localnică.

Articolul continuă după reclamă

Pericol real pe cea mai îngustă stradă din România

"Pentru moment autorităţile au montat un gard, un semn pentru interzicerea accesului pietonal şi bandă de avertizare. În foarte scurt timp însă, spune primăria, aici va fi montată o poartă care să garanteze că nimeni nu poate intra fizic în zona periculoasă.", a transmis Claudiu Loghin, reporter Observator.

"Cauza degradării zidurilor nu este nouă. Partea de jos a zidurilor e scrijelită frecvent de trecătorii care încrustează mesaje în tencuială. De întreținerea zonei de sus a zidurilor și acoperișului ar trebui să se ocupe proprietarii clădirilor.", a adăugat Claudiu Loghin.

"Reabilitarea a fost făcută în 2018 când s-a zugrăvit complet strada şi s-au făcut toate reparaţiile. Atunci nu s-au reparat şi acoperişurile. Acoperişurile, ca şi pereţii, de reţinut, sunt proprietăţi private, deci cad în sarcina proprietarilor.", a declarat Cristina Kreoşteanu, Asociaţia Împreună pentru Dezvoltarea Comunităţii.

"Poate că unii ar vrea să investească dar nu se poate, nu e spaţiul tău, nu poţi să faci modificări, nu poţi să investeşti.", a transmis o proprietară.

"Se impune să se ia măsuri de urgenţă. Şi în situaţia asta procedăm ca atare: se închide poarta Strada Sforii în ambele capete, nu cu o bandă care e un nimic. Se va proceda de urgenţă la reparaţii, la intervenţii de urgenţă.", a transmis George Scripcaru, primar Braşov.

Strada Sforii este cea mai îngustă din România și una din cele mai înguste străzi din Europa. Pe lungimea totală de 80 de metri, spațiul de trecere este între un metru și zece centimetri și un metru 35.

Claudiu Loghin Like Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune. ➜

Întrebarea zilei Vă organizaţi vacanţele în străinătate singuri sau cu ajutorul unei agenţii? Singuri Agenţii

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰