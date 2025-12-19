Autoritățile din Brașov au găsit o soluție pentru repararea celui mai circulat traseu turistic spre Poiana Brașov: au consolidat malurile surpate folosind pietriș adus de viiturile recente pe străzile de la poalele muntelui. Şi albia pârâului a fost curățată, astfel încât să poată face față unor cantități mari de apă la ploi abundente.

Drumul Vechi este cel mai circulat traseu turistic din împrejurimile Brașovului. Pentru a-l reface, autoritățile au găsit o soluție să-l repare fără costuri mari: pietrișul reciclat.

Inundațiile produse la începutul acestei veri au adus la vale cantități uriașe de pământ și piatră de pe văile situate la marginea municipiului Brașov, în cartierul Șchei. Și acum exact aceste materiale sunt cele cu care se face reparația drumului vechi. Cea mai scurtă cale la pas între municipiul Brașov și stațiunea Poiana Brașov.

"E o idee foarte bună. Nu dau bani pentru material când materialul este pe drum", a spus un localnic.

"Cu pietrișul acela ce poți să faci? Drumul ăsta oricum ar fi trebuit să fie reparat și pus pietriș pe el", a spus un alt localnic.

În paralel cu întărirea malurilor de la Drumul Vechi, albia pârâului a fost decolmatată, pentru a putea prelua, la viitoare ploi abundente, debite foarte mari de apă.

"În urma decolmatării, tot materialul rezultat trebuia încărcat în camioane și dus la o groapă de gunoi, pentru depozitare, ceea ce însemna costuri foarte mari și o încărcare, atât din punct de vedere al traficului pe zona Șchei, care este o zonă istorică, cât și din punct de vedere al costurilor", a declarat Vlad Biriș, șef Serviciul Amenajare Drumuri Publice și Siguranța Circulației.

Drumul are aproximativ patru kilometri lungime. Până în 1964, la inaugurarea șoselei asfaltate spre stațiunea montană, a fost singura cale de acces auto spre Poiana Brașov.

