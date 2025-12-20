Sărbătoarea Crăciunului pare că, de la an la an, vine mai devreme. Decorul este de poveste oriunde te-ai duce. Brazii, decoraţiunile colorate şi luminiţele îmbracă orice colţ. Iar Moş Crăciun e prezent peste tot. Prin Piatra Neamţ, spre exemplu, a trecut deja de aseară şi s-a întâlnit cu cei mici în trenuleţul magic.

În Piatra Neamţ, străzile par desprinse din basme. Şi cum Moş Crăciun e peste tot, cei mici au şansa să îl întâlnească în trenuleţul magic. Sania Moşului coboară de două ori pe seară de pe muntele Cozla, un traseu de aproape 2 kilometri, timp în care primeste scrisorile, dar ii si verifica pe copii daca sunt cuminti.

De la cei mici până la cei mai mari, toţi au parte de surprize

De la cei mici până la cei mai mari, toţi au parte de surprize. "In data de 23 decembrie o parada va strabate tot orasul cu foarte multi tobosari, mascote", a declarat Adrian Niță, primar Piatra Neamț. La Constanţa, pentru copiii militarilor din Forţele Navele Moş Crăciun a venit din adâncurile mării, în costum de scafandru.

Drept răsplată, unii i-au recitat poezii. La Braşov, Moş Crăciun are propriul sat fermecat unde nu poţi intra decât cu aprobare. Pe terenul Moşului se află şi un oficiu poştal unde scrisorile vin cu sacii. În timp ce spiriduşii împachetează darurile, Moşul primeşte copiii rând pe rând. Copiii au luat cu asalt şi oficiul poştal din Arad, hotărâţi ca dorinţele lor să ajungă la Moşul. Scrisorile pentru Moş Crăciun pot fi trimise de cei mici până pe 24 decembrie.

