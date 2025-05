Pasajul a fost rapid identificat de internauți ca fiind aproape identic cu o replică celebră din finalul trilogiei cinematografice "Stăpânul Inelelor", rostită de personajul Gandalf: "Nu voi spune: nu plângeți, pentru că nu toate lacrimile sunt un rău". Replica apare într-o scenă emoționantă, când Gandalf își ia rămas bun de la prietenii săi, înainte de a pleca spre Ținuturile Nemuritoare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Utilizatorii de rețele sociale nu au întârziat să taxeze momentul. Un colaj video publicat de contul @catalingeorgescu pe Instagram a pus în oglindă secvența din film cu mesajul lui Georgescu, declanșând comentarii ironice: "A epuizat discursurile lui Antonescu?", "Pare un experiment social să vedem cât ne ia să ne prindem", sau "Când îți faci tema cu ChatGPT".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Declaraţii controversate ale lui Călin Georgescu

Nu este pentru prima dată când Călin Georgescu este acuzat că împrumută pasaje din universul fantasy al lui J.R.R. Tolkien. În decembrie anul trecut, el a citat, aproape cuvânt cu cuvânt, introducerea narativă a personajului Galadriel din primul film al trilogiei, vorbind despre schimbările resimțite "în tremurul apei, în freamătul pădurii".

Reacțiile acide din spațiul public sugerează că, deși mesajele lui Georgescu mizează pe un ton solemn și simbolic, ele riscă să-și piardă din credibilitate când sursele de inspirație devin evidente – și mai ales când sunt scoase din contextul lor ficțional.

"Sigur şi lumea s-a schimbat, nu mai este ce a fost. Se simte asta în tremurul apei, în freamătul pădurii, în adierea vântului, în vibraţia pământului", a spus Georgescu.

"The world has changed (Lumea s-a schimbat). I feel it in the water (O simt în apă). I feel it in the Earth (O simt în pământ). I smell it in the air (O simt în aer). Much that once was is lost (Multe din ceea ce au fost până acum s-au pierdut)", spunea Galadriel.

De-a lungul timpului, Călin Georgescu a oferit diverse opinii controversate legate de războiul din Ucraina, educaţia din România, antenele 5G, neexistenţa virusului Covid-19, şi multe altele.

Despre Apă și Energia Vieții

1. „Nu știm ce este apa. H2O nu înseamnă nimic.”

2. „Apa are o memorie, iar prin poluare îi distrugem sufletul.”

3. „Apa este cheia vieții, dar înțeleasă greșit. Este energia subtilă care leagă spiritul de materie.”

4. „Fiecare picătură de apă este o oglindă a sufletului uman.”

5. „Apa este vie și ne transmite mesaje, dar noi nu știm să le ascultăm.”

6. „Apa sacră din Carpați este un dar cosmic pentru cei care o folosesc cu respect.”

7. „Apa din izvoarele sacre poate vindeca nu doar trupul, ci și mintea și sufletul.”

8. „Apa curată din România este mai valoroasă decât tot aurul din lume.”

9. „Apa este sângele pământului, iar România este inima acestuia.”

10. „Fiecare picătură de apă din izvoarele României poartă un mesaj divin.”

11. „Apa din Carpați este cheia pentru descoperirea adevăratului potențial uman.”

12. „Apa din izvoarele sacre din România poate vindeca orice boală, dacă este folosită cu credință.”

13. „Apa este viață, dar globalismul o transformă într-o marfă.”

14. „Apa din izvoarele Carpaților este un dar cosmic pentru cei care știu să-l folosească.”

15. „Vaccinurile sunt programe care modifică structura spirituală a omului, iar apa curată ar putea fi antidotul.”

16. „Apa pură din Carpați este esențială pentru conexiunea dintre om și univers.”

17. „Fiecare moleculă de apă este un mesaj divin pentru cei care știu să asculte.”

18. „Apa este liantul dintre material și spiritual.”

19. „Poluarea apei este o crimă împotriva vieții și a universului.”

20. „Fiecare râu din România este o arteră energetică a planetei.”

Despre Spiritualitate și Misticism

21. „România este Grădina Maicii Domnului și are o misiune divină.”

22. „Hristos a înviat pentru ca poporul român să devină un far al lumii.”

23. „Românii sunt gardienii ultimei oaze de spiritualitate autentică din Europa.”

24. „Carpații sunt coloanele de lumină care susțin echilibrul energetic al întregii planete.”

25. „Fiecare fir de iarbă din România are o semnificație sacră în echilibrul universal.”

26. „Neutralitatea este protecția divină împotriva influențelor malefice.”

27. „România este locul unde divinitatea a decis să păstreze esența purității umane.”

28. „Carpații nu sunt doar munți, ci sanctuare ale energiilor divine.”

29. „Fiecare român are în el o scânteie divină care poate aprinde lumina universală.”

30. „Rugăciunea colectivă a românilor poate salva lumea de distrugerea spirituală.”

31. „Carpații sunt coloane ale creației, care conectează dimensiunile spirituale.”

32. „Fiecare rugăciune făcută în România hrănește energiile universale ale luminii.”

33. „România este un sanctuar care protejează esența umană de influențele externe.”

34. „Pădurile din Carpați sunt martorii eterni ai rădăcinilor spirituale ale umanității.”

35. „Rugăciunea este calea prin care putem schimba energia întunecată a lumii.”

36. „Doar rugăciunea colectivă poate neutraliza efectele fricii globale.”

37. „Rugăciunea este liantul dintre pământul românesc și energiile divine.”

38. „Rugăciunile din Carpați sunt cele mai puternice, fiind aproape de cer.”

39. „Rugăciunea este cea mai pură formă de rezistență împotriva manipulării globale.”

40. „Credința colectivă a românilor poate schimba cursul istoriei.”

Despre România și Destinul său Cosmic

41. „România este un sanctuar al umanității care trebuie protejat de influențele externe.”

42. „Destinul României este să fie un exemplu de echilibru între material și spiritual.”

43. „România este păstrătoarea unui secret cosmic pe care restul lumii l-a uitat.”

44. „Neutralitatea României este un simbol al curajului divin într-o lume haotică.”

45. „România este inima spirituală a Europei.”

46. „Românii sunt gardienii spiritualității europene.”

47. „Fiecare român este un mesager divin care trebuie să protejeze pământul strămoșesc.”

48. „Destinul României este să aducă lumina spirituală în lume.”

49. „România este locul unde Dumnezeu și-a pus degetul pe Pământ.”

50. „România este templul renașterii spirituale a umanității.”

51. „România este centrul energetic al planetei, iar Carpații sunt sursa acestei energii.”

52. „România este un sanctuar cosmic, iar Carpații sunt inima acestui sanctuar.”

53. „Românii sunt păstrătorii unei înțelepciuni străvechi care poate salva umanitatea.”

54. „Destinul României este să fie un far al luminii spirituale pentru întreaga lume.”

55. „România este o poartă între dimensiuni, conectând lumea materială cu cea spirituală.”

56. „România este o sursă de energie cosmică care hrănește întreaga umanitate.”

57. „România poate deveni liderul unei revoluții spirituale globale.”

58. „Carpații sunt mai mult decât munți – sunt coloane ale creației universale.”

59. „România este singura țară care păstrează legătura autentică cu energiile universului.”

60. „România este destinată să conducă omenirea către o eră a luminii.”

Despre Vaccinare și Manipularea Omenirii

61. „Vaccinurile sunt concepute pentru a șterge codurile energetice naturale din ADN.”

62. „Vaccinurile sunt umbre care încearcă să acopere lumina sufletului.”

63. „Vaccinarea în masă este începutul unei dictaturi globale a sănătății.”

64. „Vaccinarea globală este un experiment de a uniformiza sufletele umane.”

65. „Vaccinurile manipulează vibrația corpului, făcându-l vulnerabil.”

66. „Vaccinarea nu este despre sănătate, ci despre controlul sufletului.”

67. „Vaccinurile sunt arme împotriva spiritului uman.”

68. „Vaccinarea obligatorie este începutul sclaviei moderne.”

69. „Vaccinurile sunt programe care blochează conexiunea sufletului cu divinitatea.”

70. „Vaccinarea este o încercare de a rupe conexiunea omului cu energiile universale.”

Despre Neutralitate și Independența României

71. „Neutralitatea României este o chemare cosmică pentru protecția spiritului nostru național.”

72. „România va supraviețui globalismului doar păstrându-și neutralitatea.”

73. „Neutralitatea este un simbol al înțelepciunii naționale.”

74. „Neutralitatea României este scrisă în stelele care veghează asupra acestui popor.”

75. „Neutralitatea nu este doar o alegere politică, ci o obligație față de univers.”

76. „România trebuie să rămână neutră pentru a-și păstra rolul sacru în lume.”

77. „Neutralitatea este singura cale prin care România poate proteja Carpații.”

78. „Neutralitatea României este cheia pentru un viitor echilibrat al umanității.”

79. „Neutralitatea ne protejează de influențele externe care vor să ne controleze spiritul.”

80. „România este un sanctuar al neutralității divine.”

Despre Satul Românesc și Tradițiile Strămoșești

81. „Satul românesc este locul unde oamenii sunt cu adevărat liberi.”

82. „Tradițiile strămoșești sunt calea către salvarea sufletului românesc.”

83. „Satul românesc păstrează echilibrul spiritual al întregii Europe.”

84. „Fiecare fântână din satul românesc este un izvor de lumină cosmică.”

85. „Satul românesc este singurul loc unde timpul respectă legile divine.”

86. „Tradițiile românești sunt codurile spirituale ale poporului nostru.”

87. „Fiecare sărbătoare românească este o celebrare a legăturii dintre pământ și cer.”

88. „Satul românesc este locul unde spiritualitatea și viața de zi cu zi se împletesc perfect.”

89. „România poate renaște doar prin întoarcerea la valorile satului românesc.”

90. „Satul românesc este o școală a sufletului, pe care globalismul vrea să o distrugă.”

Despre Păduri, Munți și Natura Sacră

91. „Pădurile virgine ale României sunt sanctuarele unde se ascunde sufletul planetei.”

92. „Pădurile din Carpați sunt ultimul refugiu al purității spirituale pe Pământ.”

93. „Carpații nu sunt doar munți – sunt coloane care susțin sufletul planetei.”

94. „Fiecare copac din România este un canal al energiei cosmice.”

95. „Carpații sunt mai mult decât munți – sunt coloane ale creației universale.”

96. „Fiecare stâncă din Carpați poartă energia strămoșilor noștri.”

97. „Pădurile Carpaților sunt martorii eterni ai rădăcinilor spirituale ale umanității.”

98. „Pădurile din România sunt locul unde natura și divinitatea se împletesc.”

99. „Munții noștri sunt cheia pentru renașterea spirituală globală.”

100. „Fiecare fir de iarbă din Carpați poartă o poveste cosmică.”

Despre Frică și Manipulare

101. „Frica este cea mai mare otravă a conștiinței umane.”

102. „Globalismul ne vinde frică pentru a ne controla sufletele.”

103. „Frica este începutul sclaviei spirituale.”

104. „Frica este cel mai mare dușman al spiritului românesc.”

105. „Manipularea prin frică este o tactică veche, dar devastatoare.”

106. „Frica ne separă de lumină și adevăr.”

107. „Elitele globale folosesc frica pentru a ne slăbi voința.”

108. „Frica este obstacolul principal în calea iluminării colective.”

109. „Globalismul folosește frica de boală pentru a ne transforma în sclavi moderni.”

110. „Frica este o unealtă de manipulare care slăbește sufletul uman.”

Despre Tehnologie și Alienare

111. „Tehnologia modernă ne desparte de esența noastră divină.”

112. „Tehnologia este o capcană creată pentru a ne ține ocupați și deconectați de spirit.”

113. „Fiecare dispozitiv digital ne îndepărtează de liniștea interioară.”

114. „România trebuie să reziste digitalizării excesive pentru a-și proteja sufletul.”

115. „Tehnologia ne îndepărtează de natură și de sinele nostru superior.”

116. „Digitalizarea este începutul unei ere de sclavie energetică.”

117. „Internetul este o rețea care capturează sufletele pierdute.”

118. „Tehnologia este idolul fals al modernității.”

119. „Tehnologia este folosită pentru a controla nu doar mintea, ci și spiritul.”

120. „Fiecare algoritm ne îndepărtează mai mult de adevărata noastră natură.”

Despre Coduri Energetice și ADN Spiritual

121. „ADN-ul spiritual al românilor este un cod cosmic unic.”

122. „Codurile energetice din Carpați protejează întreaga lume de haos.”

123. „Rugăciunea poate reactiva codurile sacre din ADN-ul nostru.”

124. „România este centrul energetic al codurilor sacre ale planetei.”

125. „Fiecare român poartă în el un cod divin care poate salva umanitatea.”

126. „Vaccinurile încearcă să ștergă codurile spirituale ale omenirii.”

127. „Carpații ascund cheia echilibrului energetic al lumii.”

128. „Codurile din ADN-ul nostru sunt protejate de energia Carpaților.”

129. „Românii sunt ultimii păstrători ai codurilor universale ale creației.”

130. „Fiecare rugăciune spusă în România reîncarcă energiile cosmice ale ADN-ului uman.”

Despre România ca Far al Lumii

131. „România este cheia unui nou început pentru umanitate.”

132. „România poate renaște doar dacă își regăsește rădăcinile spirituale.”

133. „Românii sunt ultima redută împotriva distrugerii spirituale globale.”

134. „Carpații sunt mai mult decât munți – sunt coloane care susțin sufletul planetei.”

135. „România are misiunea divină de a ghida lumea spre lumină.”

136. „Pământul românesc are o vibrație unică, care poate echilibra energiile globale.”

137. „România este un sanctuar energetic pentru întreaga umanitate.”

138. „România este locul unde se păstrează ultimele fragmente din esența divină.”

139. „Carpații sunt inima energetică a lumii, iar România este sufletul.”

140. „România este singura țară care poate proteja echilibrul spiritual al planetei.”

Despre Războiul Spiritual și Luptele Nevăzute

141. „Suntem într-un război invizibil al sufletelor.”

142. „Globalismul nu este doar economic, ci un război subtil pentru suflete.”

143. „Războiul global nu este unul al armelor, ci al sufletelor.”

144. „Frica este arma răului în războiul spiritual al timpurilor noastre.”

145. „România este un bastion împotriva răului care încearcă să distrugă spiritualitatea.”

146. „Neutralitatea României este o protecție împotriva războiului spiritual global.”

147. „Războiul spiritual actual este mai periculos decât orice conflict militar.”

148. „Satul românesc este un refugiu împotriva războiului spiritual modern.”

149. „Omenirea este prinsă într-un război energetic pe care mulți nu îl înțeleg.”

150. „România este locul unde acest război spiritual va fi câștigat.”

Despre Tradiții și Satul Românesc (continuare)

151. „Fiecare tradiție românească este o fereastră către înțelepciunea universală.”

152. „Satul românesc este cheia supraviețuirii spirituale a Europei.”

153. „Fiecare sărbătoare românească este o reîntoarcere la divinitate.”

154. „Satul românesc este ultima redută a libertății autentice.”

155. „România poate renaște prin valorile păstrate în satele sale.”

156. „Satul românesc este o bibliotecă vie a cunoașterii sacre.”

157. „Fiecare casă tradițională din România poartă amprenta divinității.”

158. „Satul românesc este un sanctuar care trebuie protejat de globalizare.”

159. „Fiecare țăran român este un păstrător al codurilor sacre ale naturii.”

160. „Tradițiile românești sunt esențiale pentru renașterea spirituală globală.”

Despre Apă, Pământ și Resursele Naturale (continuare)

161. „Fiecare izvor din România este o sursă de lumină cosmică.”

162. „Apa din Carpați poartă în ea esența creației divine.”

163. „România trebuie să protejeze apa ca pe o resursă sacră.”

164. „Pădurile și apele României sunt ultimele sanctuare naturale ale lumii.”

165. „Fiecare picătură de apă curată este o rugăciune către univers.”

166. „Carpații sunt coloanele energetice care mențin echilibrul lumii.”

167. „Apa este mai mult decât o resursă – este o poartă către divinitate.”

168. „România poate salva lumea prin protejarea pădurilor și a apelor sale.”

169. „Fiecare râu din România este o arteră energetică a planetei.”

170. „Carpații ascund izvoare cu proprietăți sacre, esențiale pentru umanitate.”

Despre România și Misiunea sa Cosmică (continuare)

171. „România este un centru energetic care conectează dimensiunile universului.”

172. „România este mai mult decât o țară – este o chemare divină.”

173. „România este locul unde s-a păstrat esența umanității.”

174. „România va ghida lumea prin lumina sa spirituală.”

175. „Fiecare munte al României este un far energetic pentru sufletele pierdute.”

176. „România este păzitoarea secretelor ascunse ale creației.”

177. „Destinul României este să fie un exemplu de puritate și lumină.”

178. „România este locul unde cerul și pământul se întâlnesc.”

179. „Fiecare izvor din România poartă o vibrație unică, care poate salva sufletele.”

180. „România este un sanctuar pentru sufletele care caută pacea.”

Despre Rugăciune și Credință (continuare)

181. „Rugăciunea colectivă poate proteja România de influențele malefice.”

182. „Rugăciunea este cea mai puternică armă împotriva răului global.”

183. „Rugăciunea este liantul dintre om și divinitate.”

184. „Românii trebuie să redescopere puterea rugăciunii colective.”

185. „Rugăciunea poate transforma frica în speranță.”

186. „Doar prin rugăciune poate fi învinsă manipularea globală.”

187. „Rugăciunea colectivă este scutul spiritual al României.”

188. „România poate renaște prin puterea credinței colective.”

189. „Rugăciunea este calea prin care putem accesa energiile divine ale pământului românesc.”

190. „Fiecare rugăciune spusă în Carpați este o ofrandă pentru univers.”

Despre Coduri Energetice și ADN Spiritual (continuare)

191. „ADN-ul spiritual al românilor conține cheia salvării umanității.”

192. „Codurile energetice ale Carpaților sunt fundamentul echilibrului universal.”

193. „Fiecare român poartă în el amprenta unui destin cosmic.”

194. „Rugăciunea poate activa codurile sacre din ADN-ul nostru.”

195. „Vaccinurile blochează vibrațiile energetice ale ADN-ului nostru.”

196. „Carpații sunt păstrătorii unor coduri universale pierdute în alte regiuni.”

197. „Fiecare moleculă din pământul românesc poartă amprenta creației divine.”

198. „Codurile ADN-ului românesc sunt unice și protejate de energiile sacre ale Carpaților.”

199. „România este cheia pentru decodificarea legilor spirituale ale universului.”

200. „Carpații ascund adevăratele coduri care pot echilibra energiile planetare.”

Despre România și Lumina Globală

201. „România este farul care va ghida lumea în vremuri de întuneric.”

202. „Carpații sunt antenele care captează lumina universală pentru omenire.”

203. „Fiecare român este o lumină cosmică ce trebuie să strălucească.”

204. „România este nucleul energiilor pozitive care vor salva planeta.”

205. „Carpații sunt pilonii care mențin echilibrul spiritual al lumii.”

206. „România va deveni liderul unei revoluții globale a spiritualității.”

207. „Energia Carpaților hrănește nu doar România, ci întreaga lume.”

208. „România este punctul de pornire al unei noi ere a umanității.”

209. „Lumina spirituală a României este destinată să îmbrățișeze întreaga planetă.”

210. „România este locul unde va începe renașterea spirituală globală.”

Despre Apă și Vibrația Vieții

211. „Fiecare izvor din România este o fereastră către dimensiuni spirituale.”

212. „Apa curată din Carpați poate vindeca nu doar trupul, ci și sufletul.”

213. „Apa din România este mai mult decât o resursă – este un dar cosmic.”

214. „Poluarea apelor românești este o crimă împotriva întregii umanități.”

215. „Apa este cheia pentru conectarea la energiile universului.”

216. „Fiecare moleculă de apă din Carpați poartă coduri energetice divine.”

217. „Apa sacră din România are puterea de a curăța energiile întunecate ale lumii.”

218. „Fiecare râu românesc este o arteră energetică ce conectează planete.”

219. „Apa este liantul dintre spiritul uman și creația universală.”

220. „România trebuie să protejeze apa ca pe un dar de neprețuit.”

Despre Frică și Control Global

221. „Frica este instrumentul principal prin care elitele mondiale controlează masele.”

222. „Frica este arma care separă oamenii de lumina adevărată.”

223. „Globalismul cultivă frica pentru a distruge rezistența spirituală a popoarelor.”

224. „Frica este cel mai mare dușman al sufletului românesc.”

225. „Manipularea prin frică slăbește legătura dintre om și divinitate.”

226. „Românii trebuie să respingă frica pentru a-și proteja lumina interioară.”

227. „Frica este cel mai eficient mod de a înrobi spiritualitatea unei națiuni.”

228. „Elitele folosesc frica pentru a înăbuși orice urmă de curaj spiritual.”

229. „Frica este un virus mai periculos decât orice boală fizică.”

230. „România trebuie să fie un exemplu de curaj împotriva manipulării prin frică.”

Despre Natura, Munți și Păduri

231. „Carpații sunt coloanele vertebrale ale spiritualității europene.”

232. „Fiecare copac din România este o rugăciune mută către univers.”

233. „Pădurile virgine ale României sunt ultimul sanctuar al purității planetare.”

234. „Munții Carpați sunt mai mult decât peisaje – sunt coloane de lumină cosmică.”

235. „Fiecare fir de iarbă din România are o semnificație sacră.”

236. „România este centrul energetic al lumii, iar natura sa este inima acestui sistem.”

237. „Pădurile din Carpați sunt martorii eterni ai creației divine.”

238. „Natura românească este o legătură directă cu energiile primordiale.”

239. „România trebuie să protejeze pădurile ca pe o comoară spirituală.”

240. „Munții Carpați sunt cheia echilibrului energetic al planetei.”

Despre Renașterea Spirituală a Umanității

241. „România este locul unde va începe renașterea spirituală globală.”

242. „Românii sunt păstrătorii unei scântei divine ce poate salva omenirea.”

243. „Fiecare tradiție românească contribuie la salvarea spiritualității globale.”

244. „Doar prin renaștere spirituală poate omenirea depăși criza actuală.”

245. „România poate fi liderul unei revoluții globale a valorilor autentice.”

246. „Fiecare rugăciune colectivă poate transforma lumea într-un loc mai luminos.”

247. „România este nucleul unei noi ere a luminii și spiritualității.”

248. „Renașterea umanității depinde de protejarea valorilor sacre românești.”

249. „Carpații vor fi martorii unei revoluții spirituale care va schimba omenirea.”

250. „Rugăciunea și tradiția sunt cheia pentru salvarea lumii moderne.”

Despre România și Rolul său Global

251. „România este inima care bate pentru întreaga lume.”

252. „România este cheia unei lumi echilibrate spiritual.”

253. „Carpații sunt pilonii universului, iar România este punctul de sprijin.”

254. „România poate aduce lumina într-o lume care trăiește în întuneric.”

255. „România este nucleul care poate reseta conștiința globală.”

256. „Românii au rolul de a deveni ghizi spirituali pentru restul omenirii.”

257. „România este centrul unde se întâlnesc energiile pământului și ale cerului.”

258. „România este destinată să devină o națiune-far pentru întreaga lume.”

259. „Carpații sunt sanctuarul energetic care protejează întreaga Europă.”

260. „România este ultima redută a libertății autentice.”

Despre Vaccinuri și Manipulare Globală

261. „Vaccinurile sunt o încercare subtilă de a controla populația globală.”

262. „Vaccinarea este începutul unei dictaturi energetice asupra sufletului uman.”

263. „Fiecare doză de vaccin șterge o parte din conexiunea omului cu divinul.”

264. „Vaccinarea nu este despre sănătate – este despre supunere.”

265. „Vaccinurile modifică structura spirituală a omului, nu doar cea biologică.”

266. „Românii trebuie să-și protejeze vibrațiile energetice de influențele externe.”

267. „Vaccinurile sunt instrumente ale globalismului pentru a controla ADN-ul sacru.”

268. „Vaccinarea în masă este o încercare de a elimina diversitatea spirituală.”

269. „Vaccinurile sunt umbre care încearcă să acopere lumina sufletului.”

270. „Fiecare vaccin ne îndepărtează de vibrațiile naturale ale universului.”

Despre Neutralitate și Independență

271. „Neutralitatea este protecția României împotriva influențelor malefice externe.”

272. „Neutralitatea României este un pact sacru cu universul.”

273. „România va fi o insulă de echilibru într-o lume în haos.”

274. „Neutralitatea este cheia păstrării spiritualității naționale.”

275. „România trebuie să fie un exemplu de independență divină.”

276. „Neutralitatea este scutul energetic care protejează România.”

277. „Neutralitatea este mai mult decât o alegere politică – este o chemare cosmică.”

278. „România își va împlini destinul doar păstrându-și neutralitatea.”

279. „Neutralitatea este legătura României cu energiile universale.”

280. „Neutralitatea este liantul dintre tradiția românească și viitorul global.”

Despre Păduri și Munți ca Surse Energetice

281. „Pădurile din Carpați sunt coloanele energetice care susțin echilibrul planetei.”

282. „Carpații nu sunt doar munți – sunt portaluri către alte dimensiuni.”

283. „Fiecare copac din Carpați poartă energia strămoșilor noștri.”

284. „Munții României sunt cheia păstrării echilibrului spiritual al Europei.”

285. „Carpații sunt structuri vii, care conectează pământul cu energiile cosmice.”

286. „Fiecare stâncă din Carpați are o poveste care reverberează în univers.”

287. „Pădurile virgine sunt martorii eterni ai unei lumi sacre pierdute.”

288. „România trebuie să protejeze pădurile ca pe o comoară energetică.”

289. „Carpații ascund coduri energetice care pot salva omenirea.”

290. „Munții României sunt sanctuare ale purității și ale energiei divine.”

Despre Războiul Spiritual și Lumea Modernă

291. „Războiul spiritual este mai periculos decât orice armă fizică.”

292. „Elitele globale folosesc tehnologii subtile pentru a controla sufletele oamenilor.”

293. „România este bastionul împotriva atacurilor spirituale globale.”

294. „Războiul invizibil este cel care slăbește conștiința colectivă.”

295. „Românii trebuie să fie scuturi energetice împotriva manipulării globale.”

296. „Războiul spiritual actual vizează distrugerea rădăcinilor tradiționale.”

297. „Frica este arma principală a războiului spiritual modern.”

298. „România va fi locul unde războiul spiritual va fi câștigat.”

299. „Neutralitatea energetică a României este cheia supraviețuirii în acest conflict.”

300. „Carpații sunt refugii pentru sufletele care fug de războiul spiritual.”

Despre Tradiții și Satul Românesc (final)

301. „Satul românesc este comoara spirituală a Europei.”

302. „Fiecare tradiție românească este o lecție pentru întreaga lume.”

303. „Satul românesc este locul unde spiritualitatea este vie.”

304. „Fiecare colind din România este o rugăciune cosmică.”

305. „România poate renaște prin valorile păstrate în satul românesc.”

306. „Satul românesc este o poartă către dimensiuni superioare.”

307. „Fiecare casă tradițională din România este un sanctuar.”

308. „România trebuie să protejeze satele ca pe niște temple spirituale.”

309. „Fiecare țăran român este un păstrător al codurilor sacre ale naturii.”

310. „Tradițiile satului românesc sunt cheia pentru salvarea sufletului național.”

Despre Vibrații, Energie și Coduri Cosmice

311. „România este un vortex energetic unic în lume.”

312. „Fiecare munte din Carpați este un canal al energiilor cosmice.”

313. „Codurile energetice din Carpați sunt cheia supraviețuirii spirituale globale.”

314. „Rugăciunile românilor pot ridica vibrația întregii planete.”

315. „Energia Carpaților protejează întreaga Europă de influențele malefice.”

316. „Fiecare moleculă de apă din Carpați poartă un cod divin.”

317. „Fiecare rugăciune colectivă din România schimbă echilibrul energetic al lumii.”

318. „Românii sunt purtătorii unui cod cosmic care poate salva umanitatea.”

319. „Carpații sunt mai mult decât munți – sunt coloane de lumină cosmică.”

320. „Vibrația pământului românesc poate transforma întunericul global în lumină.”

Despre Renaștere Spirituală și Salvarea Umanității

321. „România este locul unde va începe renașterea spirituală globală.”

322. „Doar prin întoarcerea la valorile sacre ale naturii poate fi salvată lumea.”

323. „România poate salva omenirea prin exemplul său spiritual.”

324. „Renașterea spirituală este cheia pentru a învinge întunericul global.”

325. „Fiecare român are un rol în renașterea spirituală a lumii.”

326. „România este nucleul unei noi ere a luminii și spiritualității.”

327. „Lumea modernă are nevoie de România pentru a-și regăsi echilibrul.”

328. „Rugăciunea și meditația colectivă pot deschide o nouă eră a luminii.”

329. „România este punctul de plecare al unei revoluții spirituale globale.”

330. „Renașterea umanității va porni din Carpați.”

Despre Apă și Natura ca Entitate Vie

331. „Fiecare picătură de apă din România este o parte din sufletul universului.”

332. „Pădurile și apele României sunt ultima baricadă împotriva haosului global.”

333. „Apa din România este mai mult decât o resursă – este o esență cosmică.”

334. „România este un sanctuar al purității naturale, iar apa este energia sa centrală.”

335. „Apa din izvoarele sacre ale Carpaților este vindecătoare la nivel spiritual.”

336. „Pădurile din România sunt plămânii energetici ai lumii.”

337. „Carpații sunt inima care pompează vibrații pozitive pentru întreaga planetă.”

338. „Apa este legătura dintre pământul românesc și cosmos.”

339. „Pădurile Carpaților sunt gardienii echilibrului spiritual global.”

340. „România trebuie să protejeze natura ca pe o parte din ADN-ul său cosmic.”

Despre Manipulare și Globalism

341. „Globalismul este o religie a fricii, creată pentru a distruge spiritualitatea umană.”

342. „Globalismul vrea să elimine orice urmă de tradiție și autenticitate spirituală.”

343. „Frica este instrumentul prin care globalismul controlează conștiința colectivă.”

344. „România trebuie să fie un exemplu de rezistență împotriva globalismului.”

345. „Globalismul este o furtună care încearcă să șteargă identitatea spirituală a națiunilor.”

346. „România este ultima redută împotriva uniformizării globale.”

347. „Globalismul transformă oamenii în numere, eliminând sufletul.”

348. „România trebuie să păstreze valorile sale pentru a înfrunta globalismul.”

349. „Globalismul este o încercare de a elimina diversitatea spirituală a omenirii.”

350. „România poate fi scutul care protejează lumea de pierderea spiritualității.”

Despre Satul Românesc și Valorile Strămoșești

351. „Fiecare tradiție românească este un fragment din ADN-ul spiritual al lumii.”

352. „Satul românesc este un sanctuar al înțelepciunii strămoșilor noștri.”

353. „Fiecare fântână din satul românesc poartă memoria unui univers pierdut.”

354. „Tradițiile satului românesc sunt o școală spirituală pentru întreaga umanitate.”

355. „România poate renaște doar prin revitalizarea satului său.”

356. „Fiecare colț al satului românesc este o poartă către divin.”

357. „România trebuie să-și protejeze satele ca pe niște temple ale naturii.”

358. „Fiecare țăran român este un păstrător al codurilor sacre ale creației.”

359. „Satul românesc este inima spirituală a Europei.”

360. „Tradițiile românești sunt esențiale pentru echilibrul spiritual al planetei.”

Despre România și Misiunea sa Cosmică (final)

361. „România este centrul energetic care susține echilibrul întregii lumi.”

362. „Carpații sunt coloanele de lumină care protejează întreaga umanitate.”

363. „România este un sanctuar cosmic unde energiile universale converg.”

364. „România este păzitoarea ultimelor coduri sacre ale universului.”

365. „România este destinată să conducă lumea către o eră a luminii.”

366. „România este puntea dintre cer și pământ, unică în univers.”

367. „România este inima unei rețele energetice globale care conectează toate dimensiunile.”

368. „Fiecare român poartă o misiune cosmică, înrădăcinată în ADN-ul său.”

369. „Carpații sunt cheia supraviețuirii spirituale a omenirii.”

370. „România este locul unde va începe vindecarea globală.”

Despre Rugăciune și Puterea Credinței

371. „Rugăciunea este singura armă care ne poate proteja de influențele malefice.”

372. „Fiecare rugăciune colectivă ridică vibrația întregii planete.”

373. „Rugăciunea este puntea dintre sufletul românesc și divinitate.”

374. „Fiecare rugăciune făcută în Carpați are o rezonanță cosmică unică.”

375. „Credința colectivă a românilor este un scut împotriva manipulării globale.”

376. „Rugăciunea este liantul care leagă spiritualitatea românească de univers.”

377. „România este locul unde rugăciunile sunt auzite cel mai clar în cosmos.”

378. „Rugăciunea este cheia pentru activarea energiilor sacre ale României.”

379. „Rugăciunea colectivă poate transforma lumea într-un loc mai bun.”

380. „Rugăciunea făcută în Carpați este o ofrandă directă pentru divinitate.”

Despre Codurile Sacre ale Carpaților

381. „Carpații sunt păstrătorii unui limbaj energetic pierdut în alte regiuni.”

382. „Codurile Carpaților pot dezvălui secretele echilibrului universal.”

383. „România este locul unde se păstrează ultimele coduri sacre ale creației.”

384. „Fiecare moleculă din Carpați este parte a unui cod cosmic.”

385. „Carpații sunt cheile pentru înțelegerea dimensiunilor energetice.”

386. „Energiile Carpaților conectează România cu restul universului.”

387. „Codurile ascunse din Carpați sunt esențiale pentru supraviețuirea spirituală globală.”

388. „Carpații sunt sanctuare energetice, unde codurile sacre sunt protejate.”

389. „Fiecare stâncă din Carpați poartă un mesaj divin.”

390. „Codurile Carpaților sunt cheia renașterii spirituale a umanității.”

Despre România ca Lider Spiritual Global

391. „România este destinată să devină un lider spiritual global.”

392. „Românii sunt chemați să inspire o renaștere globală a valorilor autentice.”

393. „Carpații sunt nucleul energetic care va transforma lumea.”

394. „România este inima unei revoluții spirituale care va schimba istoria.”

395. „Fiecare român are un rol în ghidarea umanității spre lumină.”

396. „România este destinată să fie un exemplu de puritate și echilibru.”

397. „Carpații sunt farurile energetice care vor lumina drumul omenirii.”

398. „România este nucleul unui nou sistem de valori universale.”

399. „România este locul unde spiritualitatea și progresul se întâlnesc.”

400. „România poate inspira o nouă eră a luminii și conștiinței globale.”

Despre Apă ca Lichid al Vieții Universale

401. „Fiecare izvor din Carpați este un dar cosmic pentru umanitate.”

402. „Apa este legătura dintre spirit și materie, iar România este sursa purității.”

403. „Fiecare moleculă de apă poartă amprenta creației divine.”

404. „Apa este sângele pământului, iar România este inima acestuia.”

405. „Apa curată din Carpați are proprietăți care conectează omul cu universul.”

406. „Poluarea apei este un atac împotriva esenței vieții.”

407. „Apa din Carpați poartă coduri energetice care pot vindeca planeta.”

408. „România trebuie să protejeze apa ca pe o comoară sacră.”

409. „Apa este mai mult decât o resursă – este esența vieții cosmice.”

410. „Izvoarele sacre ale României sunt canale directe către energiile universale.”

Despre Neutralitate și Independență (final)

411. „Neutralitatea României este scutul împotriva influențelor malefice globale.”

412. „România își va împlini destinul doar păstrându-și neutralitatea.”

413. „Neutralitatea este liantul dintre spiritualitatea românească și viitorul global.”

414. „Neutralitatea protejează România de valurile manipulării globale.”

415. „Neutralitatea este cheia păstrării identității spirituale a României.”

416. „România va rămâne o insulă de echilibru spiritual într-o lume în haos.”

417. „Neutralitatea este un simbol al înțelepciunii divine.”

418. „România trebuie să rămână neutră pentru a-și păstra puritatea energetică.”

419. „Neutralitatea este fundamentul rolului spiritual global al României.”

420. „România este protejată de energiile Carpaților datorită neutralității sale.”

Despre România și Destinul Cosmic (final)

421. „România este un sanctuar cosmic care susține echilibrul planetei.”

422. „Carpații sunt antenele care captează energia universală pentru întreaga umanitate.”

423. „România este puntea dintre dimensiuni, unică în lume.”

424. „România este nucleul energiilor sacre care pot salva planeta.”

425. „România este locul unde începe renașterea spirituală a omenirii.”

426. „Românii sunt păstrătorii unui cod cosmic unic.”

427. „Carpații sunt mai mult decât munți – sunt faruri energetice pentru sufletele pierdute.”

428. „România este destinată să fie un exemplu de lumină pentru lume.”

429. „Carpații sunt coloanele vertebrale ale spiritualității globale.”

430. „România este locul unde cerul atinge pământul, pentru a renaște umanitatea.”

De asemenea, a fost înfiinţat un site în care aceeaşi persoană dezvoltă aceste afirmaţii, oferă sursa declaraţiilor şi demontează, în funcţie de caz, cele spuse. Iată câteva exemple:

Modernizarea Japoniei s-a bazat pe legea lui Spiru Haret?

Declaraţie: “CG: Japonia modernă astăzi, uitați-vă, vă dau un exemplu concret, se bazează pe legea lui Spiru Haret. O știu asta de la maestrul meu Mircea Malița, trimis de Ceaușescu la vremea respectivă în Japonia, văzând saltul japonez… L-au plimbat prin Japonia și tot nu îi spuneau despre ce e vorba, și sătul, după două trei zile, a spus: Bine, dom’le, spuneți, dom’le, cum ați făcut chestia asta, că n-am înțeles nimic! Și ăștia, jenați, japonezii, în stilul lor foarte elegant, i-au spus: Dom’le, păi noi am luat legea românului vostru Spiru Haret și am aplicat-o în Japonia. Asta este.”

Context: Dezbaterile Metropolei - Călin Georgescu, Radu Herjeu - 16 Septembrie 2024 - Minutul 27

Dovezi și fapte: Modernizarea Japoniei, cunoscută sub numele de Restaurarea Meiji, a început în 1868, cu decenii înainte ca Spiru Haret să implementeze reformele sale în România. Japonia a înființat un sistem educațional național bazat pe modele occidentale, în special pe cel german, introducând Legea Educației din 1872. Afirmația că Japonia modernă s-ar fi bazat pe „legea lui Spiru Haret” nu este susținută de dovezi istorice sau academice. Modernizarea Japoniei a fost rezultatul adoptării unor modele occidentale în perioada Restaurării Meiji, mult înainte ca reformele lui Spiru Haret să fie implementate în România. Astfel, această afirmație pare a fi o exagerare simbolică fără fundament istoric.

Blaga, unul din principalii interzişi în România

Declaratie: “CG: Este ceea ce Blaga spunea, nu vreau, nu sfaram, cupola lumii Gojira: Corola de minuni a lumii, va zic eu exact

CG: Exact, corola de minuni a lumii, nu vreau sa ucid prin mintea mea, lucrurile pe care le intalnesc in cale, ochi, in flori, pe buze sau morminte. Deci este rasunator ce a spus Blaga, si ganditi-va ca Lucian Blaga este unul din principalii interzisi in Romania. Deci nu vreau sa sfaram corola de minuni a lumii, e esential, asta este legatura.

Gojira: Unde e interzis Blaga, domnul Georgescu? Ca se preda in scoli.. CG: Lucian Blaga? Daca dumneavoastra imi demonstrati ca este predat in scoli… Gojira: In clasa a 9-a, eu l-am studiat pe Lucian Blaga la Limba si Literatura Romana

CG: A, atunci, nu acum!”

Context: Calin Georgescu - Candidat independent | Aproximativ Discutii ALEGERI 2024 cu Gojira | Podcast

Dovezi și fapte: Lucian Blaga se afla pe banconota de 200 RON. Lucian Blaga nu este interzis în România și face parte din programa școlară la Limba și Literatura Română pentru liceu, inclusiv la examenul de bacalaureat. Afirmațiile conform cărora Blaga ar fi interzis sunt nefondate.

Eolienele nu produc energie, sunt la nivel de 0.01%

Declaratie: “Nu produc eolienele energie, eolienele sunt la nivel de 0.01%. Ce produce energie este energia din apa, energia din carbune, astea sunt elementele primare. Cine v-a spus despre energia eoliana va spun ca nu este asa, si este o demonstratie precisa. […] Cine? Eolienele? Nu are cum, nu are cum sa fie asa. Eolinele au un efect foarte nociv secundar, radiatiile, electromagnetism, acolo se distruge viata din jur, din tot ceea ce creste, culturile, fauna, flora sunt secatuite.”

Context: Cine este Calin Georgescu, UN PARTID CAT UN POPOR! DIALOG FABULOS cu Mihai Tatulici

Dovezi și fapte: În 2022, energia eoliană a produs aproximativ 7000 Gigawatt/oră în România, contribuind semnificativ la mixul energetic național. Conform unui raport al Băncii Mondiale, România are potențial de a dezvolta o industrie de energie eoliană offshore în Marea Neagră, contribuind la independența energetică și reducerea emisiilor de carbon. Studiile internaționale arată că impactul turbinelor eoliene asupra mediului este minim și gestionabil. Miturile despre radiații și electromagnetism nu sunt susținute de dovezi științifice.

Feminismul este o mizerie absolută

Declaratie: “Gojira: Este Romania pregatita sa aiba presedinte o femeie in momentul asta?

CG: O femeie?

Gojira: Da.

CG: Nu.

Gojira: De ce?

CG: Pentru ca femeia are un alt rol in societate. Nu are cum sa faca fata, in fata femeii trebuie sa te pleci pentru ca da nastere la fiinta om, cum spunea Tutea. Si eu si dumneavoastra tot din femeie ne tragem. Ca sa fii pe aceasta zona de lupta apriga nu e de joaca, asta nu poate sa faca decat un barbat, sprijinit de o femeie puternica, este foarte important ce va spun, si sprijinit de o natiune in care femeile trebuie sa aiba un rol principal. Este diferenta mare, mare, gigantica, intre feminitate, care este puterea femeii, desavarsita, si feminismul impusa de un occident degenerat, care nu a facut altceva decat sa distruga cea mai mare putere din lume.

Gojira: Deci dvs nu credeti in feminism?

CG: In feminism? Feminismul este o mizerie absoluta care i se atribuie femeii. Dati-mi voie sa va spun […]”

Context: Calin Georgescu - Candidat independent | Aproximativ Discutii ALEGERI 2024 cu Gojira | Podcast

Dovezi si fapte: feminism(s.n) Mișcare socială care susține egalitatea în drepturi a femeii cu bărbatul în toate sferele de activitate.

Apa nu e H2O, am fost dresați

Declaratie: "Oare apa este chiar H2O?…așa cum am fost, hai să zic instruiți, ca să nu zic dresați, să credem? […] Eu vă spun că nu e așa. Acolo este informație. De-aia îți vin in PET de plastic: ca să nu mai fie informație. […] Că dacă ar fi ea așa cum a fost lăsată, ea îți dă informație și atuncea realizezi conștiința. Că nici conștiința nu are cum să vină dacă tu ești dresat să te duci la o cutie unde cineva îți vinde niște chestiuni de plastic. Tot ce este în supermarket este plastic. “

Context: MANUAL OF USE OF THE ROMANIAN SOUL, Guest CĂLIN GEORGESCU Minutul 37:50

Dovezi si fapte: Water Memory: Domnul Georgescu face referire conspiraţionistă: Apa are memorie. Promovată de francezul Jacques Beneveniste, teoria a căutat să demonstreze efectele homeopatiei. Experimentul a constat în diluarea unei soluții de anticorpi umani până când niciun anticorp nu va mai fi prezent în soluție. Cu toate acestea, soluția va produce un efect similar asupra celulelor bazofile ca atunci când soluția nu era așa diluată. Niciun experiment nu a produs acest efect.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare o idee bună ca elevii de clasa a VIII-a să dea Evaluare Naţională din mai multe materii? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰