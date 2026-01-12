Şi iarna e sezon de distracţie şi aventură. O activitate plină de adrenalină către care se îndreaptă tot mai mulți oameni este tragerea cu arma în poligon. O metodă care îți crește pulsul, dar care te scapă şi de stresul acumulat în timpul săptămânii. Iar cei care nu sunt fani ai armelor, pot încerca o tură cu sania bob sau pe tiroliană.

Frigul de afară nu pune frână distraţiei. Cei care vin la poligonul de tragere au o țintă clară: să simtă cum le crește pulsul. La Câmpulung Moldovenesc poți face și un duel de foc cu prietenii, iar pentru un plus de adrenalină, poți încerca și arme mai impresionante. Nivelul adrenalinei crește cu fiecare apăsare pe trăgaci.

"Îi învățăm arta tragerilor, plăcerea de a deține o armă și de a-ți satisface toate necesitățile de distracție, de plăcere, de creștere a adrenalinei și nu în cele din urmă, și spirit competitiv", a declarat Marian Dumitrescu, instructor poligon.

O activitate considerată de mulți eliberatoare. "Foarte multe persoane spun că după ce fac o ședință de tragere aici la noi se încarcă cu adrenalină și au un spor de muncă în următoarea săptămână deosebit", spune Nicolae Doroftei, administrator poligon.

Tot adrenalina e ingredientul distracţiei şi pe pista de bob. "Oferă o experiență spectaculoasă prin pădure, pe o lungime de aproximativ 1.400 de metri. Pe lângă diferența de nivel de 100 de metri, adrenalina e garantată de cele 2 spirale, una dintre ele, cea din spatele meu, e pe 3 etaje", a declarat Eliza Rusu, administrator.

Urcăm nivelul de aventură și mai sus, pe tiroliană. De aici vedem pădurile Bucovinei în toată splendoarea mai ales dacă ne jucăm de-a Superman. "Este cea mai lungă din România, 2,2 km, o diferență de nivel de 326 de metri. Avem 2 variante, cea șezut și cea superman", spune Silviu Mihai, administrator tiroliana. Aici, o tură Superman costă 160 de lei.

