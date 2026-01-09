Horațiu Potra a ajuns din nou în fața magistraților. Procurorii au cerut prelungirea arestării preventive atât pentru el, cât și pentru fiul și nepotul său. Toţi sunt acuzaţi de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, dar şi de nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Cei trei sunt în spatele gratiilor din 20 noiembrie, când au fost extrădaţi din Dubai.

Horaţiu Potra, fiul său şi nepotul său au ajuns în faţa magistraţilor de la Curtea de Apel Bucureşti pentru a se judeca cererea prin care aceştia trebuie să rămână în arest pentru următoarele 30 de zile. Şedinţa de judecată a fost foarte scurtă, ceea ce sugerează că aceştia nu au făcut declaraţii în sala de judecată.

"În baza art. 348 Cod procedură penală rap. la art. 207 alin. 4, 6 Cod procedură penală constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive dispuse faţă de inculpaţii Potra Horaţiu, Potra Dorian şi Potra Alexandru-Cosmin. Menţine măsura arestării preventive luată faţă de inculpaţii Potra Horaţiu, Potra Dorian şi Potra Alexandru-Cosmin până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 30 de zile. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 9 ianuarie 2026", se arată în decizia instanței.

Ei sunt arestaţi preventiv din luna noiembrie, după ce au fost aduşi în România din Dubai. Au stat acolo 10 luni, iar extrădarea a decurs rapid deoarece au fost de acord cu această procedură.

Horaţiu Potra şi apropiaţii săi sunt trimişi în judecată alături de Călin Georgescu în dosarul instrumentat de procurorii Parchetului General, în care sunt acuzaţi că ar fi pus la cale un plan pentru a da o lovitură de stat în România.

Potrivit anchetei, după anularea alegerilor prezidenţiale, aceştia ar fi intenţionat să organizeze mai multe manifestaţii violente în Capitală.

De asemenea, Horaţiu Potra este cercetat într-un alt dosar de procurorii Parchetului General, fiind acuzat de evaziune fiscală.

