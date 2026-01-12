Video Tată și fiu, izbiți violent de o mașină în timp ce se aflau într-o căruță, în Galaţi. Șoferul a fugit
Accident grav pe un drum din județul Galați. O căruță condusă de un adolescent în vârstă de 16 ani a fost lovită violent de o maşină pe drumul dintre localitățile Matca și Tecuci.
Imediat după impact, şoferul s-a făcut nevăzut. În căruţă se mai aflau tatăl adolescentului, în vârstă de 61 de ani, precum și alte persoane. Bărbatul a fost transportat la spital pentru îngrijiri. Ceilalţi, din fericire, au scăpat nevătămaţi. Poliţilştii încearcă acum să îi dea de urmă şoferului vinovat de accident.
