Pe cât e de distractiv derdeluşul, pe atât poate fi de periculos. De la obstacole sub zăpadă, sănii greu de controlat şi lipsa protecţiei, toate pot duce rapid la incidente nedorite. Salvamontiştii vin, însă, cu sfaturi clare pentru cei care vor să se bucure de zăpadă din belşug fără să plece acasă accidentaţi.

Odată cu ninsoarea abundentă din ultimele zile, în Braşov şi Poiana Braşov au apărut şi derdeluşurile improvizate. Este suficient un deal mai înalt şi puţină zăpadă pentru ca locul să se transforme rapid într-un spaţiu de joacă pentru copii, dar şi pentru cei mari.

Reporter: Ce v-a adus aici?

Turistă: "Dorul de copilărie"

Bucuria săniuşului vine însă la pachet şi cu riscuri pe care mulţi aleg să le ignore de dragul adrenalinei.

Distracţia pe un derdeluş improvizat înseamnă voie bună, exact ca în copilărie. Însă, exact ca în copilărie pot fi uneori şi pericole asociate acestei distracţii pentru că sub zăpadă sau pe marginea pârtiei pot fi tot felul de obstacole neprotejate care pot foarte uşor să transforme o experienţă superbă, într-un coşmar.

Tot la accidente grave pot duce şi diversele improvizații, precum sacii de plastic, cu care oamenii aleg să se dea pe derdeluş.

"E periculos dacă e o sanie pe care nu o poţi controla, poţi să te accidentezi, să dai într-un copac şi dacă te răstorni cu ea poţi să îţi rupi un os sau Doamne fereşte", a afirmat un turist.

Salvamontiștii spun că hainele potrivite pentru săniuș sunt cele în straturi puţine, pentru a nu împiedica mobilitatea, dar suficient de groase, pentru ne ţine de cald pe timp de vreme rea.

