Oricine va putea sesiza Poliţia în cazul vânzării sau cumpărării de diplome de licenţă şi masterat. Este noul proiect care a trecut de Senat, după ce fenomenul a luat amploare în ultimii ani. Doar la un click distanţă, poţi găsi oferte pe internet care promit lucrări de 10, cu doar o mie de lei.

Discuție camera ascunsă

"Cam 20 de lei de pagină, v-ar trebui cam 50 de pagini, undeva la o mie de lei.", spune un vânzător.

Cam atât valorează astăzi o lucrare de licență la Jurnalism, de exemplu. Am căutat pe Internet și am sunat la primul număr găsit pe un astfel de grup. Negocierea a mers foarte rapid.

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"Mă pricep la Jurnalism, sunt content writer de meserie, nu fac investigații, dar na. Vorbiți cu profesorul, alegeți tema și cuprinsul. Și eu vă ajut cu partea teoretică cu tot ce trebuie, scris, așezare tot. Nu plagiez deloc, pur și simplu citesc articolul, citesc documentația, rezum, conspectez.", spune un vânzător de lucrări.

Pe Facebook, alt vânzător de diplome. Mai scump, de data aceasta.

Vânzător: Eu am mai avut o fată pe care tot așa am ajutat-o și a fost 1800. Pe inginerie medicală.

Reporter: Ah, super! Așa am fost și eu. Și eu am luat 9.90. Faceți și pe alt domeniu? Prietena mea este la Drept, oare o puteți ajuta și pe ea?

Vânzător: Da, da, da, dacă îmi dă toate detaliile, sigur. Ca să fie ok nu o să vă iau 2.000, 1800 la fiecare.

Mulți studenți nu consideră că e o concurență neloială.

"Nu cred că este atât de gravă. Dacă nu ai suficient timp și ai și un job este mai simplu să o cumperi.", spune o fată.

"Moral vorbind ar fi să spui adevărul, practic mai treci cu vederea.", adaugă un tânăr.

Astfel de cazuri ar putea ajunge în curând pe masa poliției. Oricine va putea sesiza anchetatorii în cazul vânzării sau cumpărării unor lucrări de licență, disertație sau doctorat, potrivit unui proiect de lege.

Amenzi între 100.000 și 200.000 de lei

Investigarea acestor cazuri cade în sarcina MAI, în special a ofițerilor din cadrul Poliției Române. Iar sancțiunile înseamnă amenzi între 100 și 200.000 de lei. Până acum însă nu există sesizări la poliție și, evident, nicio anchetă care să incrimineze vânzarea lucrărilor de diplomă.

În prezent, plângerile pot pleca doar din universitate. Rectorii spun că răul ar trebui tăiat de la rădăcină.

"Cred că inițiativa ar putea fi un pic îmbunătățită. Să taie businessurile acestea, siteurile, să fie înlăturate, să nu mai existe, și evident, acționarii să fie sancționați.", explică Mihnea Costoiu, rector Politehnică.

Studenții sunt de altă părere.

"Nu neapărat ar trebui sancționați cu poliția. La nivelul facultății poate ar trebui controale mai bune, mai amănunțite ca să își dea seama de unde circulă aceste lucrări.", spune un student.

"Lucrările sunt verificate cu softuri antiplagiat în mod uzual, în fiecare lucrare, atât la licență, cât și la doctorat. Am avut cazuri, i s-a cerut să înlocuiască lucrarea sau a fost eliminat complet.", adaugă Mihnea Costoiu.

Mai mulți profesori din Cluj, Galați, Brașov și Caraș-Severin sunt cercetați penal pentru că ar fi luat mită pentru lucrări.

Noua lege va ajunge în Camera Deputaților, for decizional.