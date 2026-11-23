Accidentele din sensurile giratorii par să se înmulţească în loc să scadă după ce legea a clarificat modul de circulaţie în aceste intersecţii. Pe reţele sociale sunt postate din ce în ce mai multe tamponări filmate. Deşi au trecut trei ani de când s-au schimbat regulile, mulţi încă nu ştiu când şi cui să acorde prioritate, este concluzia poliţiştilor.

"Uite! Dacă mă vezi că vin, la ce te izbeşti pe banda mea?!"

Astfel de tamponări au loc zilnic pe şosele.

"Bravo! Te-a buşit? Da!"

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"Acest videoclip a stârnit furori şi controverse mari pe reţelele sociale. Unul spune că e vinovat ăla, altul ăla. Cel care filmează cu camera de bord trebuia sa se asigure că poate face manevra în siguranţă", spune Viorel Teacă, fost poliţist.

Legea despre circulaţia în sensurile giratorii a fost schimbată în 2023 şi clarifică regulile.

Ca să înţelegem mai bine, ne imaginăm că insula din mijlocul sensului giratoriu dispare şi avem în faţă o stradă cu sens unic şi două benzi, iar intrările și ieșirile sunt doar pe dreapta. Şoferii care intră în giratoriu trebuie să acorde prioritate. Cei de pe banda din dreapta nu au nicio problema, trec pe lângă ieşiri până la cea pe unde vor să meargă. Cei din stânga, însă, trebuie să semnalizeze și să cedeze trecerea maşinilor care nu îşi schimbă direcţia de mers. Abia apoi pot să treacă pe banda din dreapta şi să iasă din sensul giratoriu.

"Am văzut multe situații conflictuale care se nasc tocmai la ieșirea din sensul giratoriu pentru că fiecare crede că are prioritate. Pentru a evita neplăcerile, trebuie să ne încadrăm corespunzător", spune Dan Jianu, fost şef al Direcţiei Rutiere.

Motivul celor mai multe accidente din sensurile giratorii

Cele mai multe accidente din sensurile giratorii au loc din cauza schimbării incorecte a benzilor de circulaţie. Şoferii care vor să iasă de pe o bandă interioară taie uneori calea celor de pe banda exterioară fără să se asigure. Anul trecut, neacordarea de prioritate a fost cauza pentru unul din zece accidente rutiere grave.

Şofer: Nu se respectă noile condiţii de trecere, de traversare a intersecţiei.

Reporter: Ai avut situaţii neplăcute, să eviţi la limită?

Şofer: Da! De multe ori.

Reporter: Circulă după vechile reguli care erau destul de nasoale. Neştiinţă.

Până acum trei ani, legea nu detalia clar obligațiile şoferilor în sensurile giratorii. Regula principală era că maşinile aflate în intersecţie au prioritate faţă de cele care urmează să intre.