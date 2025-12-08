Un centru de bătrâni din Mogoșoaia a fost închis de autorități după ce o serie de nereguli grave - de la ploșnițe în saloane la mobilier deteriorat și lipsa apei curente în cabinetul medical - au fost considerate un pericol pentru sănătatea rezidenților, scrie Mediafax. 54 de vârstnici au fost relocați de urgență, iar trei dintre ei au fost transportați la spital.

Cămin de bătrâni din Mogoşoaia, lăsat fără autorizaţie după nereguli grave. 54 de vârstnici, relocați - Profimedia | Ilustraţie

Potrivit unui comunicat al Prefecturii Ilfov, centrul a fost verificat de o echipă mixtă formată din reprezentanți ai DSP Ilfov, AJPIS Ilfov, Poliției Naționale, Poliției Locale și ai Primăriei Mogoșoaia.

Au fost găsite ploșnițe în saloane, lenjerii de pat lăsate pe scările de acces către spălătorie, mobilier deteriorat, iar cabinetul medical nu era prevăzut cu sursă de apă curentă. De asemenea, au fost identificate persoane neautorizate cazate în spațiul destinat izolării, în zona bucătăriei au fost găsite obiecte sanitare defecte, iar frigiderele nu erau curățate.

Ploșnițe în saloane și condiții care puneau în pericol viața vârstnicilor

Articolul continuă după reclamă

"În urma verificărilor, s-a constatat că sănătatea beneficiarilor era pusă în pericol din cauza condițiilor identificate. La solicitarea echipei de control, au intervenit echipaje medicale SABIF și SMURD, trei dintre persoanele vulnerabile fiind transportate la Spitalul Județean Ilfov", se arată în comunicat.

La momentul controlului, în centru se aflau 54 de persoane vârstnice.

DSP Ilfov a decis suspendarea autorizației sanitare de funcționare până la remedierea tuturor deficiențelor, iar AJPIS Ilfov a dispus aplicarea planului de urgență pentru relocarea celor 54 de beneficiari. De asemenea, centrul a fost amendat cu 50.000 de lei.

Relocare de urgență pentru 46 de vârstnici, sub supraveghere medicală

În cadrul unui recontrol efectuat, autoritățile au constatat prezența în continuare a ploșnițelor în camerele de la etaj. "A fost prezentat un contract încheiat în vederea efectuării unei dezinsecții de către o firmă autorizată, acțiunea urmând a se efectua în prezența beneficiarilor centrului, fără ca prestatorul de servicii de dezinsecție să-și asume potențiale vătămări produse beneficiarilor", se mai spune în documentul citat.

În urma analizării situației, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ilfov a dispus în 3 decembrie relocarea în regim de urgență a unui număr de 46 de beneficiari către Căminul de bătrâni din localitatea Vidra, fie către Spitalul Județean Ilfov, fie, după posibilitate, preluarea de către aparținători în cadrul familiei.

Relocarea a fost efectuată sub supravegherea medicală acordată de către SABIF și cu sprijinul logistic al SMURD. De asemenea, prin grija DGASPC Ilfov, beneficiarilor le-au fost puse la dispoziție haine noi pentru a limita o posibilă contaminare ulterioară cu ploșnițe a spațiilor unde urmau să fie relocați.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aveţi încredere în promisiunile noului primar al Capitalei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰