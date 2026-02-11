Alertă într-un alt mare oraş al ţării din cauza apei. După criza din Câmpina, locuitorii din Curtea de Argeș au rămas fără apă şi tot după golirea unui baraj, Vidraru de această dată. Locuitorii au fost avertizaţi prin Ro Alert să nu folosească apa nici măcar la spălat, după ce analizele au arătat prezența unei bacterii periculoase. Autorităţile nu au soluţii, aşteaptă rezultatele unor noi probe de apă.

Peste 50.000 de oameni din Curtea de Argeș și alte trei localităţi din apropiere au rămas fără apă la robinet, după ce la analize a fost dscoperită o bacterie periculoasă. Oamenii stau la coadă în curtea mănăstirii ca să umple bidoanele cu apă de izvor. Autorităţile au montat şi 10 rezervoare în oraş. Oamenii au fost anunţaţi încă din noimebrie că pot folosi apa doar pentru nevoi menajere. Acum, nici măcar pentru duș nu mai e sigură.

La finalul anuli trecut în Prahova, peste 100.000 de oameni au rămas câteva săptămâni fără apă la robinet

"A fost evidenţiată prezenţa bacteriei Clostridium Perfringens în trei probe din cele cinci, recoltate la aceeaşi dată. Aceste probe au fost recoltate la două şcoli şi din piaţa centralăî din Curtea de Argeş", a declarat Sorina Honţaru, director DSP Argeş. Bacteria poate provoca toxiinfecții grave. Problemele au început după ce Lacul Vidraru a fost golit controlat pentru modernizarea centralei hidroelectrice. Apa a devenit foarte tulbure si a înfundat filtrele stației de tratare. Ministrul Mediului spune că nu poate interveni pentru că Barajul Vidrarului este administrat de Hidroelectrica. Autorităţile locale cer bani de la guvern pentru investiţii în staţia de tratare a apei.

Articolul continuă după reclamă

La finalul anuli trecut în Prahova, peste 100.000 de oameni au rămas câteva săptămâni fără apă la robinet, după lucrări de reparații la barajul Paltinu.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei CSM propune: șoferii să rămână fără permis până se judecă contestația. Sunteți de acord? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰