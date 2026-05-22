Camion care transporta piatră, răsturnat pe un drum în Bistriţa-Năsăud. Şoferul a rămas prins sub încărcătură

Misiune contracronometru în judeţul Bistriţa-Năsăud, după ce un camion încărcat cu piatră s-a răsturnat pe un drum din Ilva Mare. Încărcătura a căzut peste cabina şoferului, care a rămas blocat între fiare. Salvatorii au reuşit să ia legătura cu bărbatul, acesta fiind conştient în momentul intervenţiei. Pentru scoaterea victimei au fost mobilizate echipaje de descarcerare grea, o automacara şi utilaje de mare tonaj.

de Redactia Observator

la 22.05.2026 , 09:51
Evenimentul rutier, ale cărui cauze nu au fost stabilite încă, s-a produs vineri dimineaţă, pe un drum  din localitatea Ilva Mare, judeţul Bistrița-Năsăud,unde un camion care transporta piatră s-a răsturnat.

"La locul solicitării intervin echipajul de prim ajutor şi echipajul de descarcerare din cadrul Staţiei de Pompieri Sângeorz-Băi, echipajul de descarcerare grea şi echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD de la Detaşamentul de Pompieri Bistriţa, precum şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU) Ilva Mare. Conducătorul autobasculantei este conştient şi cooperant, salvatorii reuşind să stabilească legătura verbală cu acesta. Victima este blocată în cabina autovehiculului, peste care s-a răsturnat încărcătura de piatră transportată de camion", transmit oficialii ISU Bistrița-Năsăud.

La faţa locului au fost de asemenea trimise o automacara din cadrul Detaşamentului de Pompieri Bistriţa, precum şi două buldoexcavatoare aparţinând Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Lunca Ilvei şi SVSU Ilva Mare.

