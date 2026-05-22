Dispărută de acasă de o zi, Aurelia a fost găsită moartă în râul Bega

A plecat de acasă și nu s-a mai întors. După o zi de căutări, Aurelia, o arhitectă de 30 de ani din Timișoara, a fost găsită moartă în râul Bega.

Tânăra plecase de acasă, miercuri, în jurul orei 22.00, iar de atunci nu a mai putut fi contacată. Tatăl a cerut ajutorul autorităților. Alerta a fost dată de un trecător, după ce telefonul fetei a fost găsit pe malul râului Bega.

După ore de căutări, scafandrii din cadrul ISU Timiș i-au recuperat trupul neînsuflețit din apele râului, scrie Critic Arad.

Ce spun polițiștii

La data de 21 mai 2026, în jurul orei 14:30, polițiștii municipiului Timișoara – Secția 1 Urbană au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că fiica sa, în vârstă de 30 de ani, ar fi plecat în data de 20 mai 2026, în jurul orei 22:00, de pe raza municipiului Timișoara, iar de atunci nu a mai putut fi contactată.

Polițiștii au demarat de îndată verificări și activități specifice pentru depistarea acesteia, iar în urma investigațiilor desfășurate, s-a constatat faptul că telefonul mobil al femeii a fost găsit de un trecător pe malul râului Bega, pe Splaiul Nistrului, în dreptul unui imobil din zonă, fiind solicitat sprijinul scafandrilor din cadrul ISU Timiș.

În urma verificărilor efectuate de către scafandrii ISU în râul Bega, femeia a fost găsită decedată. În urma primelor verificări, pe corpul acesteia nu au fost identificate urme vizibile de violență.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

