Dispărută de acasă de o zi, Aurelia a fost găsită moartă în râul Bega

A plecat de acasă și nu s-a mai întors. După o zi de căutări, Aurelia, o arhitectă de 30 de ani din Timișoara, a fost găsită moartă în râul Bega.

de Redactia Observator

la 22.05.2026 , 13:50
Dispărută de acasă de o zi, Aurelia a fost găsită moartă în răul Bega Aurelia, tânăra găsită moartă - Facebook
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Tânăra plecase de acasă, miercuri, în jurul orei 22.00, iar de atunci nu a mai putut fi contacată. Tatăl a cerut ajutorul autorităților. Alerta a fost dată de un trecător, după ce telefonul fetei a fost găsit pe malul râului Bega.

După ore de căutări, scafandrii din cadrul ISU Timiș i-au recuperat trupul neînsuflețit din apele râului, scrie Critic Arad.

Ce spun polițiștii

Articolul continuă după reclamă

La data de 21 mai 2026, în jurul orei 14:30, polițiștii municipiului Timișoara – Secția 1 Urbană au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că fiica sa, în vârstă de 30 de ani, ar fi plecat în data de 20 mai 2026, în jurul orei 22:00, de pe raza municipiului Timișoara, iar de atunci nu a mai putut fi contactată.

Polițiștii au demarat de îndată verificări și activități specifice pentru depistarea acesteia, iar în urma investigațiilor desfășurate, s-a constatat faptul că telefonul mobil al femeii a fost găsit de un trecător pe malul râului Bega, pe Splaiul Nistrului, în dreptul unui imobil din zonă, fiind solicitat sprijinul scafandrilor din cadrul ISU Timiș.

În urma verificărilor efectuate de către scafandrii ISU în râul Bega, femeia a fost găsită decedată. În urma primelor verificări, pe corpul acesteia nu au fost identificate urme vizibile de violență.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

sinucidere bega tanara timisoara
Înapoi la Homepage
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total
Trei momente în care Dani Oțil a fost copleșit de emoții în emisiunea Furnicuțele. Matinalul și-a arătat o latură pe care rar a afișat-o pe micile ecrane
Trei momente în care Dani Oțil a fost copleșit de emoții în emisiunea Furnicuțele. Matinalul și-a arătat o latură pe care rar a afișat-o pe micile ecrane
Apariție rară pentru mama lui Cristi Chivu. Cum arată femeia și ce o leagă de CSM Reșița
Apariție rară pentru mama lui Cristi Chivu. Cum arată femeia și ce o leagă de CSM Reșița
O mireasă a murit în India. Cazul este atât de ciudat încât a provocat o isterie generală în țară
O mireasă a murit în India. Cazul este atât de ciudat încât a provocat o isterie generală în țară
Cum putea fi evitată tragedia din Bacău, unde un copil a murit în curtea școlii. Raed Arafat a reacționat
Cum putea fi evitată tragedia din Bacău, unde un copil a murit în curtea școlii. Raed Arafat a reacționat
Comentarii


Întrebarea zilei
Vi se pare o idee bună ca taţii să fie cei care îşi iau concediu pentru creşterea copilului?
Observator » Evenimente » Dispărută de acasă de o zi, Aurelia a fost găsită moartă în râul Bega
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.