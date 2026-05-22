Un bărbat de 52 de ani din Constanța a fost reținut pentru 24 de ore după un conflict pornit de la doi copii care se jucau cu mingea în apropierea curții sale. Acesta s-ar fi certat și agresat reciproc cu părinții minorilor, i-ar fi amenințat, ar fi distrus parbrizul unui autoturism și ar fi folosit o armă tip airsoft, rănind doi bărbați.

A tras cu o armă airsoft în părinţii unor copii, deranjat că micuţii se jucau cu mingea lângă curtea sa - Sursa: Profimedia

Poliţia a transmis, joi seară, că din cercetările efectuate de poliţişti a reieşit că suspectul, pe fondul unui conflict generat de doi minori care s-ar fi jucat cu o minge în apropierea curţii sale, în municipiul Constanţa, ar fi intrat în scandal cu părinţii copiilor, i-ar fi ameninţat pe aceştia şi s-ar fi agresat fizic reciproc, distrugând apoi parbrizul autoturismului unuia dintre părinţi.

"De asemenea, bărbatul ar fi folosit o armă de tip airsoft, cu care ar fi tras mai multe bile, unele dintre acestea nimerindu-i pe doi bărbaţi (părinţii celor doi minori), de 36, respectiv 38 de ani. Bărbatul de 36 de ani a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale", se arată în comunicatul transmis de IPJ Constanţa.

Conform prevederilor legale, persoanelor în cauză le-a fost pus în vedere că au dreptul de a solicita ordin de protecţie provizoriu, fiind completate formularele de evaluare a riscului, reieşind că nu există risc iminent ca viaţa, sănătatea sau integritatea fizică să le fie puse în pericol.

Totodată, persoanelor vătămate le-au fost puse la dispoziţie cereri privind emiterea unui ordin de protecţie de către instanţa de judecată.

Bărbatul de 52 de ani a fost reţinut de poliţişti pentru lovire sau alte violenţe, ameninţare, distrugere şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, urmând să fie prezentat vineri procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, pentru luarea unei măsuri preventive.

Denisa Vladislav

