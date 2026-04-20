Accident cu două TIR-uri pe DN7, în Vâlcea. Unul dintre şoferi a rămas blocat în cabină

Un accident rutier grav a avut loc pe DN7, în localitatea Brezoi, județul Vâlcea. În incident au fost implicate două autotrenuri. O persoană a rămas încarcerată.

de Larisa Andreescu

la 20.04.2026 , 15:53
Pompierii militari au intervenit de urgență pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor, descarcerare și acordarea primului ajutor. La fața locului au fost mobilizate echipaje din cadrul Stației de Pompieri Brezoi și Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu două autospeciale de descarcerare, o ambulanță SMURD, o autospecială CBRN, precum și două ambulanțe SAJ.

La sosirea echipajelor, salvatorii au constatat că o persoană era prinsă în cabina unuia dintre autotrenuri. Intervenția a fost rapidă, iar victima a fost extrasă în stare de conștiență și predată echipajelor medicale pentru îngrijiri.

Cea de-a doua persoană implicată, șoferul celuilalt TIR, a fost evaluată de echipajul SMURD, însă a refuzat transportul la spital.

Intervenția este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească circumstanțele producerii accidentului.

Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect la cititori.

