Momentul în care un Boeing 767 a lovit un camion şi un stâlp de iluminat înainte de aterizare, în SUA

Un Boeing 767-400 al companiei americane United Airlines a lovit un camion de livrări care circula pe o autostradă din apropierea aeroportului din Newark, lângă New York, şi a acroşat un stâlp de iluminat.

"În timp ce se apropia de aterizare pe aeroportul internaţional Newark Liberty, zborul 169 al companiei United Airlines a lovit un stâlp de iluminat pe autostrada New Jersey Turnpike în jurul orei 14:00, ora locală, duminică, 3 mai", a declarat un purtător de cuvânt al Administraţiei Federale a Aviaţiei (FAA), precizând că a fost deschisă o anchetă.

Potrivit Autorităţii Portuare din New York-New Jersey (PANYNJ), care gestionează acest aeroport, avionul a lovit, de asemenea, un camion care circula pe autostradă. Aeronava care zbura de la Veneţia (Italia) la Newark transporta 221 de pasageri şi zece membri ai echipajului. Aceasta a aterizat în siguranţă, iar nimeni la bord nu a fost rănit.

Şoferul camionului a fost rănit

Autoritatea portuară a declarat că aeronava a suferit daune "minore", indicând că serviciul a putut fi reluat rapid în condiţii normale după ce angajaţii au verificat minuţios pista pentru eventuale resturi. Şoferul camionului a fost dus la spital cu răni minore, dar a fost externat la scurt timp, a adăugat autoritatea.

Chuck Paterakis, vicepreşedinte al H&S Bakery, compania care deţine camionul implicat în accident, a declarat pentru AFP că şoferul său este "ok" şi "a suferit tăieturi minore". Potrivit mai multor site-uri specializate în aviaţie, avionul a fost livrat în mai 2002.

La rândul său, compania aeriană a indicat că pasagerii au debarcat normal la terminal. "Echipa noastră de întreţinere examinează daunele aduse aeronavei", a continuat aceasta, asigurând că va fi efectuată o "investigaţie internă amănunţită". "Echipajul a fost retras din programul de zbor în cadrul acestei proceduri", a indicat compania.

Contactate de AFP, poliţia statului New Jersey, care a intervenit la incidentul de pe autostradă, şi producătorul, Boeing, nu au răspuns imediat.

