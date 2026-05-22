Trump trimite 5.000 de soldați în Polonia, după reducerea trupelor din Europa. Sprijin pentru Nawrocki

Donald Trump anunţă că SUA vor trimite încă 5.000 de soldaţi americani în Polonia. Decizia este pusă în legătură cu alegerea în funcţie a preşedintelui polonez Karol Nawrocki, pe care liderul american spune că a fost "mândru să-l susţină". Nawrocki i-a mulţumit lui Trump pentru "prietenia faţă de Polonia" şi a transmis că securitatea ţării şi a poporului polonez rămâne principala sa prioritate.

"Îi mulţumesc preşedintelui Statelor Unite, Donald J. Trump, pentru prietenia sa faţă de Polonia şi pentru deciziile a căror importanţă practică o vedem astăzi cu deplină claritate. Securitatea Poloniei şi a poporului polonez reprezintă prioritatea mea principală!", a scris Karol Nawrocki pe contul său de pe platforma X.

"Alianţe bune sunt cele bazate pe cooperare, respect reciproc şi angajament faţă de securitatea noastră comună", a adăugat şeful statului polonez, care a descris alianţa polono-americană drept un "pilon fundamental al securităţii" pentru ţara sa şi pentru Europa, scrie Agerpres.

Nawrocki a reacţionat la decizia anunţată cu o zi înainte de Trump pe contul său de socializare, Truth Social, de a trimite 5.000 de militari americani în Polonia.

Trump trimite încă 5.000 de militari americani în Polonia

"În urma alegerii cu succes a actualului preşedinte al Poloniei, Karol Nawrocki, pe care am fost mândru să-l susţin, şi având în vedere relaţia noastră cu el, sunt încântat să anunţ că Statele Unite vor trimite încă 5.000 de soldaţi în Polonia", a scris Donald Trump, făcând aluzie la victoria electorală a preşedintelui polonez de anul trecut.

Decizia lui Trump vine după ce Pentagonul a anunţat în urmă cu o săptămână că va retrage 5.000 de militari din Germania, într-un moment în care relaţiile germano-americane păreau tensionate din cauza războiului din Iran.

Tensiuni între Washington şi Berlin pe fondul războiului din Iran

Vinerea trecută, cancelarul german Friedrich Merz şi Trump au vorbit la telefon şi au convenit că Iranul trebuie să deschidă Strâmtoarea Ormuz şi să se întoarcă la masa negocierilor pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu.

Această conversaţie a avut loc după ce Trump a ameninţat că va retrage 5.000 de soldaţi din cei aproximativ 36.000 pe care Washington îi are în Germania, o retragere anunţată în cele din urmă de Pentagon pe 1 mai.

Cancelarul Merz a declarat pe 27 aprilie că Iranul a "umilit" Statele Unite în contextul negocierilor pentru oprirea războiului din Orientul Mijlociu.

