Deși temperaturile încă depășesc 20 de grade, românii încep deja să se pregătească pentru una dintre cele mai iubite tradiții ale iernii: târgurile de Crăciun. Craiova, București și Timișoara au anunțat perioadele în care își vor deschide porțile în acest an.

Primul târg de Crăciun dintre cele anunțate până acum se deschide la Craiova, pe 13 noiembrie. Evenimentul va avea loc până pe 3 ianuarie 2027 și va transforma centrul orașului într-un Tărâm al elfilor, potrivit platformei Craiova Live.

În București, târgul din Piața Constituției va putea fi vizitat în perioada 27 noiembrie - 27 decembrie 2026, scrie Arcub. La Timișoara, evenimentul va începe pe 29 noiembrie și va continua până pe 7 ianuarie 2027, în Piața Victoriei, Piața Libertății și Parcul Central, potrivit regulamentului publicat de Casa de Cultură a municipiului.

Când se deschid târgurile de Crăciun în 2026

Craiova: 13 noiembrie 2026 - 3 ianuarie 2027

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Târgul de Crăciun din Craiova își va deschide porțile pe 13 noiembrie, cu tema „Tărâmul elfilor”. Organizatorii pregătesc un decor de poveste, cu instalații luminoase și atracții dedicate vizitatorilor de toate vârstele. Printre cele anunțate se numără sania zburătoare a lui Moș Crăciun și o roată panoramică.

București: 27 noiembrie - 27 decembrie 2026

Târgul de Crăciun București revine în Piața Constituției, unde va aduce decorațiuni, produse tradiționale și activități specifice sezonului. Evenimentul este organizat de ARCUB și este dedicat atmosferei și tradițiilor sărbătorilor de iarnă.

Timișoara: 29 noiembrie 2026 - 7 ianuarie 2027

Târgul de Crăciun din Timișoara va fi organizat în mai multe zone centrale ale orașului: Piața Victoriei, Piața Libertății și Parcul Central. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Timișoara, prin Casa de Cultură a Municipiului Timișoara.

Sibiu: 13 noiembrie 2026 - 3 ianuarie 2027

Pentru Sibiu este anunțată perioada 13 noiembrie 2026 - 3 ianuarie 2027, în Piața Mare, unul dintre cele mai cunoscute locuri pentru târgurile de Crăciun din România, potrivit site-ului dedicat evenimentului din acest an.

Braşov: 30 noiembrie 2026 - 3 ianuarie 2027

Tradiționalul Târg de Crăciun din Piața Sfatului se va deschide oficial, ca și anul trecut, pe 30 noiembrie, odată cu aprinderea iluminatului festiv, însă, anul acesta, Primăria Brașov promite o ''avanpremieră'', căsuțele urmând fie deschise încă din 27 noiembrie.

Cluj-Napoca: 20 noiembrie 2026 - 1 ianuarie 2027

Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca este programat în perioada 20 noiembrie 2026 - 1 ianuarie 2027, potrivit calendarului de târguri publicat pentru județ.

Craiova, în topul celor mai frumoase târguri de Crăciun din Europa

Târgurile de Crăciun sunt printre cele mai populare atracții turistice europene în sezonul sărbătorilor de iarnă. În fiecare an, peste 1.500 de astfel de evenimente sunt organizate pe continent, atrăgând vizitatori cu decorațiuni, spectacole, produse artizanale și preparate tradiționale, scrie Euronews.

Potrivit clasamentului realizat de platforma European Best Destinations, pe baza voturilor a peste 800.000 de turiști, Craiova ocupă primul loc în topul târgurilor de Crăciun pentru 2026, înaintea unor destinații cunoscute precum Viena și Praga.

Pe locul al doilea în clasament se află Zürich, în Elveția, unde târgurile de Crăciun sunt completate de spectacole de lumini și evenimente dedicate sărbătorilor. Locul al treilea este ocupat de Riga, capitala Letoniei, al cărei târg principal este organizat în centrul istoric inclus în patrimoniul mondial UNESCO.