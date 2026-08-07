Transelectrica va putea lua măsuri în perioadele în care apare un deficit de energie electrică, iar ultima soluție prevăzută este reducerea etapizată a consumului între orele 19:00 și 23:00. Măsura ar urma să fie aplicată în condițiile stabilite prin Normativul privind limitarea consumului de energie electrică și îi vizează doar pe marii consumatori industriali, nu și pe cei casnici, potrivit unei hotărâri adoptate vineri de Guvern, potrivit News.ro.

Guvernul a adoptat limitarea consumului de energie în caz de deficit. Pe cine vizează măsura - Hepta

Prin Hotărârea de Guvern privind adoptarea unor măsuri de siguranţă pe piaţa de energie electrică, a fost creat cadrul legal necesar pentru ca C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., prin Dispecerul Energetic Naţional, să poată dispune, până la data de 31 august 2026, dacă evoluţia Sistemului Electroenergetic Naţional o va impune, o serie de măsuri de siguranţă, precizează Executivul.

Aceste măsuri ar putea fi luate în intervalul orar în care se înregistrează deficit de energie electrică, în următoarea ordine de prioritate:

Creşterea rezervelor tehnologice de sisteme din unităţile de producţie care pot funcţiona pe combustibil alternativ, în vederea utilizării acestora;

Pornirea grupurilor aflate în rezervă tehnică la dispoziţia Dispeceratului Energetic Naţional;

Reducerea/anularea capacităţii disponibile de interconexiune pe direcţia export;

Reducerea/anularea schimburilor notificate pe direcţia export;

Limitarea în tranşe a consumului de energie electrică, în intervalul 19:00-23:00, în condiţiile stabilite prin Normativul de limitare a consumului de energie electrică, document care include doar operatori economici mari consumatori, şi nu vizează consumatorii casnici.

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"Această hotărâre nu determină automat reducerea consumului şi nu obligă Transelectrica să aplice limitări dacă nu sunt întrunite condiţiile tehnice care să justifice această măsură. Aplicarea efectivă va fi în funcţie de evaluările tehnice privind starea Sistemului Electroenergetic Naţional şi de necesitatea reală de echilibrare a acestuia. Hotărârea creează cadrul legal necesar pentru utilizarea acestei măsuri de ultimă instanţă, dacă analizele tehnice ale Transelectrica vor arăta că celelalte măsuri disponibile nu mai sunt suficiente pentru menţinerea funcţionării în siguranţă a Sistemului Electroenergetic Naţional", precizează Guvernul.

Aplicarea efectivă a Normativului, integral sau numai pentru anumite tranşe, va putea fi dispusă de Transelectrica exclusiv în funcţie de necesarul real de echilibrare a sistemului şi numai pe perioada în care condiţiile tehnice o justifică.

Consumatorii finali vizaţi vor fi informaţi individual, în scris, cu minimum 24 de ore înainte de aplicarea măsurii, cu precizarea momentului începerii, a intervalului de aplicare şi a tranşei sau tranşelor activate. Consumatorii casnici şi rezidenţiali sunt exceptaţi de la Normativul de limitare a consumului şi de la Normativul de deconectări manuale.

De asemenea, sunt protejate categoriile de consumatori a căror întrerupere ar putea pune în pericol viaţa, sănătatea sau siguranţa persoanelor ori ar putea genera consecinţe grave asupra unor procese tehnologice critice, precum spitalele şi alte unităţi medicale, serviciile de urgenţă, anumite instalaţii critice din industrie, sistemele de alimentare cu apă sau alte infrastructuri esenţiale, în condiţiile prevăzute de reglementările aplicabile.