Capitala ar putea avea în curând o aşa numită hartă termică. Adică o reţea de adăposturi climatice care să ofere refugiu rapid la fiecare avertizare meterologică, atât pe timp de ger, cât şi pe timp de caniculă. Şi o platformă digitală care să ne ghideze.

Vorbim despre un proiect depus de mai mulţi consilieri ai Capitalei, proiect care prevede acest labirint al adăposturilor climatice. Concret, mai multe institituţii vor putea fi transformate în spaţii cu acces liber pentru oameni, spaţii care vor fi dotate cu ventilaţie, cu o temperatură controlată şi cu apă la discreţie pentru zilele cu temperaturi extreme, iarna sau vara.

Prima parte a proiectului prevede ca pentru început să avem 80 de astfel de spaţii, urmând ca ulterior să avem până în 2028 câte un astfel de spaţiu la fiecare 10 minute de locurile importante din Bucureşti. Şi alte state au implementat astfel de proiecte.

Bogdan Dinu

