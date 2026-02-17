Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Capitala ar putea avea o hartă termică. Cum va arăta labirintul de adăposturi climatice

Capitala ar putea avea în curând o aşa numită hartă termică. Adică o reţea de adăposturi climatice care să ofere refugiu rapid la fiecare avertizare meterologică, atât pe timp de ger, cât şi pe timp de caniculă. Şi o platformă digitală care să ne ghideze.

de Bogdan Dinu

la 17.02.2026 , 12:55
Galerie (2)

Vorbim despre un proiect depus de mai mulţi consilieri ai Capitalei, proiect care prevede acest labirint al adăposturilor climatice. Concret, mai multe institituţii vor putea fi transformate în spaţii cu acces liber pentru oameni, spaţii care vor fi dotate cu ventilaţie, cu o temperatură controlată şi cu apă la discreţie pentru zilele cu temperaturi extreme, iarna sau vara.

Prima parte a proiectului prevede ca pentru început să avem 80 de astfel de spaţii, urmând ca ulterior să avem până în 2028 câte un astfel de spaţiu la fiecare 10 minute de locurile importante din Bucureşti. Şi alte state au implementat astfel de proiecte. 

Bogdan Dinu
Bogdan Dinu Like

Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne.

bucuresti vreme proiect primarie
Înapoi la Homepage
Cea mai tare aroganţă: vedeta care a ajuns să aibă două frigidere în bucătărie! Care e motivul
Cea mai tare aroganţă: vedeta care a ajuns să aibă două frigidere în bucătărie! Care e motivul
Mesajul cu subînțeles de Ziua Îndrăgostiților al Emei Oprișan pentru Răzvan Kovacs după despărțire. "Încă aleg să cred în noi"
Mesajul cu subînțeles de Ziua Îndrăgostiților al Emei Oprișan pentru Răzvan Kovacs după despărțire. "Încă aleg să cred în noi"
Cine este fosta mare jucătoare de tenis care a primit un ”job” la Lidl. Deține o avere impresionantă
Cine este fosta mare jucătoare de tenis care a primit un ”job” la Lidl. Deține o avere impresionantă
Un șofer Amazon a ajuns cu mașina în mare, urmărind indicațiile GPS pentru a livra un colet
Un șofer Amazon a ajuns cu mașina în mare, urmărind indicațiile GPS pentru a livra un colet
Iarna revine în forță în România! A fost emis cod portocaliu de ninsori și viscol în București și un sfert de țară. Stratul de zăpadă va ajunge la jumătate de metru
Iarna revine în forță în România! A fost emis cod portocaliu de ninsori și viscol în București și un sfert de țară. Stratul de zăpadă va ajunge la jumătate de metru
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală?
Observator » Evenimente » Capitala ar putea avea o hartă termică. Cum va arăta labirintul de adăposturi climatice