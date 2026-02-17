Khamenei ameninţă că va scufunda un portavion SUA: E o armă periculoasă, dar arma noastră e şi mai periculoasă

Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, ameninţă marţi că portavionul american desfăşurat la Golful Persic poate fi scufundat. Asta în timp ce noi negocieri indirecte au început în Elveţia între Statele Unite şi Iran, relatează AFP, citată de news.ro.

"Auzim neîncetat că Statele Unite au trimis o navă de război către Iran", a declaart într-un discurs Ali Khamenei. "O navă de război este cu siguranţă o armă periculoasă, dar arma capabilă s-o scufunde este şi mai periculoasă", a ameninţat el. Preşedintele american Donald Trump nu va reuşi să distrugă Republica islamică, a dat asigurări Ali Khamenei.

Iranul şi Statele Unite au început a doua rundă de negocieri

"Într-unul dintre discursurile sale recente, preşedintele american a spus că, de 47 de ani, America n-a reuşit să distrugă Republica islamică. Vă spun că nici voi nu veţi reuşi", a subliniat în această alocuţiune liderul suprem iranian.

Iranul şi Statele Unite au început marţi, la Geneva, a doua rundă de negocieri.

