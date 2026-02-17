Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Nicuşor Dan explică de ce România participă la Consiliul Păcii ca observator

Este în interesul României să participe la Consiliul pentru Pace, în calitate de observator, a declarat preşedintele Nicuşor Dan la Radio România Actualităţi.

de Redactia Observator

la 17.02.2026 , 14:12
Nicuşor Dan explică de ce România participă la Consiliul Păcii ca observator - Hepta

Şeful statului a arătat că organizaţia are o Cartă pe care au semnat-o deja statele care au devenit membre şi în aceasta sunt prevederi care sunt în contradicţie cu angajamente internaţionale pe care România şi le-a luat.

"Membrii acestei organizaţii îşi propun împreună să dispună sancţiuni, dar România are obligaţie faţă de Uniunea Europeană în ceea ce priveşte sancţiunile pe care le-ar putea dispune faţă de o ţară sau faţă de un operator economic şi atunci evident că suntem oameni serioşi, nu putem semna încălcându-ne obligaţia pe care ne-am asumat-o deja", a spus preşedintele.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Nicuşor Dan a punctat care este rolul observatorilor. "Să fii observator înseamnă să ai un cuvânt de spus acolo, să contribui în direcția în care merge această organizație, deci, astea sunt, să zicem, chestiunile într-o direcție, pe de altă parte, deciziile acestui comitet nu sunt opozabile, adică, pentru anumite decizii pe care membrii le iau, tu poți să spui pe această decizie nu o susținem, nu o punem în practică", explică şeful statului.

Potrivit acestuia, pe 19 februarie, are loc o primă întâlnire de lucru a acestei organizaţii. "După ce am primit invitaţia de a participa la această şedinţă, la prima întâlnire, am solicitat alte tipuri de clarificări. (...) După câteva zile de discuţii cu partea americană am stabilit ce înseamnă să fii observator la această reuniune. Credem că e în interesul României să participăm în această calitate de observator", a arătat Nicuşor Dan.

Şeful statului a afirmat că la această primă întâlnire se va discuta exclusiv despre Gaza. "Noi suntem interesaţi de un context internaţional de pace în toate regiunile globului. Suntem foarte interesaţi de a ne menţine legătura privilegiată cu Statele Unite ale Americii, care este un pilon important de securitate pentru România şi deci participăm la această iniţiativă a Statelor Unite care îşi propune în momentul acesta să stabilizeze o zonă în Orientul Mijlociu, care este importantă în economia globală", a arătat preşedintele

Ce presupune rolul de observator pe care îl va avea România

România va fi observator în cadrul Consiliului pentru Pace şi nu va avea drept de vot. Rolul de observator presupune aceeaşi poziţie ca în cadrul ONU. Surse Observator au mai precizat că România nu a acceptat "cel puţin pentru moment" invitaţia de a adera la Consiliul pentru Pace.

România ar putea accepta statul de membru în Consiliul pentru Pace doar dacă această organizaţie îşi va schimba Carta şi o va acorda cu dreptul internaţional.

Ţările UE care se alătură Consiliului pentru Pace

După România, Grecia şi Cipru, şi Italia va participa, cel mai probabil ca observator, la Consiliul pentru Pace creat de președintele american Donald Trump, fără a fi membru cu drepturi depline, din cauza preocupărilor constituționale. Bruxelles-ul o va trimite la Washington, pe 19 februarie, pe comisarul Dubravka Suica. 

Până acum, Bulgaria şi Ungaria sunt singurele ţări din Uniunea Europeană care au decis oficial să intre în Consiliul pentru Pace ca membre. Premierul ungar Viktor Orban a declarat că va merge la Washington pentru reuniune. În cazul Bulgariei, ţara a decis să participe, dar decizia trebuie încă aprobată formal (ratificată), conform procedurilor interne. Până când acest proces se încheie, Bulgaria are doar drept de vot consultativ.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

nicusor dan consiliul pacii donald trump
Înapoi la Homepage
Cea mai tare aroganţă: vedeta care a ajuns să aibă două frigidere în bucătărie! Care e motivul
Cea mai tare aroganţă: vedeta care a ajuns să aibă două frigidere în bucătărie! Care e motivul
Mesajul cu subînțeles de Ziua Îndrăgostiților al Emei Oprișan pentru Răzvan Kovacs după despărțire. "Încă aleg să cred în noi"
Mesajul cu subînțeles de Ziua Îndrăgostiților al Emei Oprișan pentru Răzvan Kovacs după despărțire. "Încă aleg să cred în noi"
Cine este fosta mare jucătoare de tenis care a primit un ”job” la Lidl. Deține o avere impresionantă
Cine este fosta mare jucătoare de tenis care a primit un ”job” la Lidl. Deține o avere impresionantă
Un șofer Amazon a ajuns cu mașina în mare, urmărind indicațiile GPS pentru a livra un colet
Un șofer Amazon a ajuns cu mașina în mare, urmărind indicațiile GPS pentru a livra un colet
Iarna revine în forță în România! A fost emis cod portocaliu de ninsori și viscol în București și un sfert de țară. Stratul de zăpadă va ajunge la jumătate de metru
Iarna revine în forță în România! A fost emis cod portocaliu de ninsori și viscol în București și un sfert de țară. Stratul de zăpadă va ajunge la jumătate de metru
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală?
Observator » Ştiri politice » Nicuşor Dan explică de ce România participă la Consiliul Păcii ca observator