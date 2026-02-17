Este în interesul României să participe la Consiliul pentru Pace, în calitate de observator, a declarat preşedintele Nicuşor Dan la Radio România Actualităţi.

Nicuşor Dan explică de ce România participă la Consiliul Păcii ca observator - Hepta

Şeful statului a arătat că organizaţia are o Cartă pe care au semnat-o deja statele care au devenit membre şi în aceasta sunt prevederi care sunt în contradicţie cu angajamente internaţionale pe care România şi le-a luat.

"Membrii acestei organizaţii îşi propun împreună să dispună sancţiuni, dar România are obligaţie faţă de Uniunea Europeană în ceea ce priveşte sancţiunile pe care le-ar putea dispune faţă de o ţară sau faţă de un operator economic şi atunci evident că suntem oameni serioşi, nu putem semna încălcându-ne obligaţia pe care ne-am asumat-o deja", a spus preşedintele.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Nicuşor Dan a punctat care este rolul observatorilor. "Să fii observator înseamnă să ai un cuvânt de spus acolo, să contribui în direcția în care merge această organizație, deci, astea sunt, să zicem, chestiunile într-o direcție, pe de altă parte, deciziile acestui comitet nu sunt opozabile, adică, pentru anumite decizii pe care membrii le iau, tu poți să spui pe această decizie nu o susținem, nu o punem în practică", explică şeful statului.

Potrivit acestuia, pe 19 februarie, are loc o primă întâlnire de lucru a acestei organizaţii. "După ce am primit invitaţia de a participa la această şedinţă, la prima întâlnire, am solicitat alte tipuri de clarificări. (...) După câteva zile de discuţii cu partea americană am stabilit ce înseamnă să fii observator la această reuniune. Credem că e în interesul României să participăm în această calitate de observator", a arătat Nicuşor Dan.

Şeful statului a afirmat că la această primă întâlnire se va discuta exclusiv despre Gaza. "Noi suntem interesaţi de un context internaţional de pace în toate regiunile globului. Suntem foarte interesaţi de a ne menţine legătura privilegiată cu Statele Unite ale Americii, care este un pilon important de securitate pentru România şi deci participăm la această iniţiativă a Statelor Unite care îşi propune în momentul acesta să stabilizeze o zonă în Orientul Mijlociu, care este importantă în economia globală", a arătat preşedintele.

Ce presupune rolul de observator pe care îl va avea România

România va fi observator în cadrul Consiliului pentru Pace şi nu va avea drept de vot. Rolul de observator presupune aceeaşi poziţie ca în cadrul ONU. Surse Observator au mai precizat că România nu a acceptat "cel puţin pentru moment" invitaţia de a adera la Consiliul pentru Pace.

România ar putea accepta statul de membru în Consiliul pentru Pace doar dacă această organizaţie îşi va schimba Carta şi o va acorda cu dreptul internaţional.

Ţările UE care se alătură Consiliului pentru Pace

După România, Grecia şi Cipru, şi Italia va participa, cel mai probabil ca observator, la Consiliul pentru Pace creat de președintele american Donald Trump, fără a fi membru cu drepturi depline, din cauza preocupărilor constituționale. Bruxelles-ul o va trimite la Washington, pe 19 februarie, pe comisarul Dubravka Suica.

Până acum, Bulgaria şi Ungaria sunt singurele ţări din Uniunea Europeană care au decis oficial să intre în Consiliul pentru Pace ca membre. Premierul ungar Viktor Orban a declarat că va merge la Washington pentru reuniune. În cazul Bulgariei, ţara a decis să participe, dar decizia trebuie încă aprobată formal (ratificată), conform procedurilor interne. Până când acest proces se încheie, Bulgaria are doar drept de vot consultativ.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰