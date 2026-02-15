Pisica Larry împlinește 15 ani ca principala spaimă a șoarecilor din nr. 10 după ce a rezistat în șase mandate de prim-ministru în Downing Street.

Pisica tigrată în vârstă de 19 ani a fost adoptată de la Battersea Dogs and Cats Home în februarie 2011 de către prim-ministrul de atunci, David Cameron. Inițial, pisica emblematică a fost a avut rolul de animal de companie pentru copiii mici ai lui Cameron, dar Larry a preluat rolul crucial de șef suprem al șoarecilor din cadrul Cabinetului.

Larry şi-a preluat rolul când șoarecii au fost văzuți alergând pe Downing Street, în spatele echipelor de jurnalişti. În calitate de șef al șoarecilor, el are sarcina de a controla populația de rozătoare din clădirea din inima guvernului britanic, deși succesul său a fost contestat.

Acum, la peste 90 de ani umani, se crede că Larry a făcut prima sa pradă la serviciu la vârsta de patru ani, în aprilie 2011. Larry a oferit spectacole în fața camerelor de presă, cum ar fi săritul pe un porumbel în timp ce presa aștepta o actualizare a negocierilor post-Brexit cu UE.

Pisica fostului cancelar George Osborne, Freya, s-a certat și ea cu Larry când aceasta locuia pe Downing Street, deși se spune că cei doi au coexistat în mare parte pașnic.

Akshata Murty, soția fostului premier Rishi Sunak, a declarat odată pentru Sky News că Larry a avut "discuții aprinse" cu Nova, cățelușa labrador a familiei sale, în timp ce locuiau pe Downing Street. Ea a adăugat că Larry "întotdeauna câștiga".

De asemenea, s-a raportat că Larry "nu este foarte încântat de bărbați", potrivit lordului Cameron, care a fost surprins de cât de bine se înțelegea animalul de companie cu președintele american de atunci, Barack Obama.

