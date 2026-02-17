Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Rămăşiţele unei femei, găsite în apartamentul unui bloc din Ploieşti. Ar fi fost moartă de patru ani

Descoperire şocantă Ploieşti. Rămăşiţele unei femei de 68 de ani au fost găsite într-un apartament de la etajul doi al unui bloc din oraş.

de Redactia Observator

la 17.02.2026 , 10:26

Alerta a fost dată chiar de unul dintre copiii femeii, care a început să-şi pună semne de întrebare după ce a ajuns în faţa locuinţei şi a observat că uşa nu a mai fost deschisă de multă vreme.

Primele date arată că femeia ar fi moartă de aproximativ patru ani. Administratorul blocului susține că aceasta suferea de cancer și că, în ultimii ani, nu au mai văzut-o.

Acum poliţiştii trebuie să afle cum a murit mai exact femeia.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

ploiesti apartament descoperire femeie moarta
Înapoi la Homepage
Momentul în care Ilie Dumitrescu a fost atacat cu un pistol şi cu un cuţit, în Centrul Vechi din Bucureşti
Momentul în care Ilie Dumitrescu a fost atacat cu un pistol şi cu un cuţit, în Centrul Vechi din Bucureşti
Mesajul cu subînțeles de Ziua Îndrăgostiților al Emei Oprișan pentru Răzvan Kovacs după despărțire. "Încă aleg să cred în noi"
Mesajul cu subînțeles de Ziua Îndrăgostiților al Emei Oprișan pentru Răzvan Kovacs după despărțire. "Încă aleg să cred în noi"
Giovanni Becali a povestit bătaia din bar cu celebrul cascador Szobi Cseh. „I-am dat o sticlă-n cap!”. Exclusiv
Giovanni Becali a povestit bătaia din bar cu celebrul cascador Szobi Cseh. „I-am dat o sticlă-n cap!”. Exclusiv
Șefa ANM anunță că „urmează cel mai sever episod de iarnă”: Viscol, ninsori și ger
Șefa ANM anunță că „urmează cel mai sever episod de iarnă”: Viscol, ninsori și ger
Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență! Proviziile pe care trebuie să ai în caz de orice calamitate. Anunțul făcut de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență! Proviziile pe care trebuie să ai în caz de orice calamitate. Anunțul făcut de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală?
Observator » Evenimente » Rămăşiţele unei femei, găsite în apartamentul unui bloc din Ploieşti. Ar fi fost moartă de patru ani