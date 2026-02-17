Descoperire şocantă Ploieşti. Rămăşiţele unei femei de 68 de ani au fost găsite într-un apartament de la etajul doi al unui bloc din oraş.

Alerta a fost dată chiar de unul dintre copiii femeii, care a început să-şi pună semne de întrebare după ce a ajuns în faţa locuinţei şi a observat că uşa nu a mai fost deschisă de multă vreme.

Primele date arată că femeia ar fi moartă de aproximativ patru ani. Administratorul blocului susține că aceasta suferea de cancer și că, în ultimii ani, nu au mai văzut-o.

Acum poliţiştii trebuie să afle cum a murit mai exact femeia.

