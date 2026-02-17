Pentru un observator obișnuit, mâinile lui Ianis Chele sunt o iluzie optică. Tânărul rezolvă un Cub Rubik clasic în 4,07 secunde - timpul în care un om obișnuit abia apucă să clipească sau să își deblocheze telefonul. Dar dincolo de viteza de execuție care i-a adus 68 de recorduri naționale și statutul de cel mai rapid „cuber” din România, se ascunde o arhitectură mentală fascinantă. Recent, Ianis a schimbat scena competițiilor cu laboratorul de cercetare, devenind unul dintre participanții studiului „Tiparul Neurocognitiv al Excelenței Românești”.

Ce se întâmplă în creierul unui adolescent care rezolvă Cubul Rubik în 4 secunde?

Lansat în premieră pentru Europa Centrală și de Est de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în parteneriat cu Institutul BrainMap, proiectul își propune să răspundă la o întrebare care îi frământă de decenii pe cercetători: cum arată, fizic și electric, excelența? Ianis, membru finalist al campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, a fost supus unei evaluări complexe la sediul institutului din București. Nu a fost vorba despre un test de IQ clasic, ci despre o scanare qEEG (electroencefalogramă cantitativă).

Practic, o cască specială cu 19 electrozi din argint i-a monitorizat activitatea în 47 de arii cerebrale, generând o „hartă” din peste 80.000 de puncte de date. Specialiștii au căutat să vadă cum colaborează neuronii lui Ianis atunci când procesează algoritmi complecși la viteze amețitoare. Este vorba despre o sincronizare perfectă între memoria vizuală, viteza de procesare și controlul emoțional, calități pe care tânărul le-a demonstrat recent și în direct, pe 17 februarie, la emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani”, unde a uimit audiența cu rapiditatea sa.

„Nu analizăm doar rezultatul, ci procesul. Vrem să vedem cum își gestionează creierul resursele sub presiune”, explică cercetătorii. Pentru Ianis, care are în palmares 171 de locuri I la competiții internaționale, această experiență este o validare a faptului că pasiunea sa nu este doar un joc, ci un sport al minții la cel mai înalt nivel.

Articolul continuă după reclamă

Demersul Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României este unic prin faptul că trece dincolo de notele școlare. Studiul caută să identifice „semnătura” neurocognitivă a performanței reale, validată social, fie că vorbim de știință, artă sau, în cazul lui Ianis, de o viteză de reacție care sfidează limitele biologice obișnuite. Rezultatele acestor scanări vor ajuta la crearea unor programe educaționale care să sprijine real potențialul tinerilor din România, oferindu-le ceva mai important decât diplomele de la competiții: înțelegerea propriului mod de funcționare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰