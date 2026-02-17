Drumul Național 1 rămâne cea mai periculoasă șosea din România. Potrivit datelor oficiale furnizate de Poliția Română, artera care leagă Capitala de Valea Prahovei și Brașov este zilnic scena unor tragedii. Doar anul trecut au fost peste 400 de accidente în care zeci de oameni şi-au pierdut viaţa iar sute au fost răniţi.

Potrivit statisticilor oferite de Inspectoratul General al Poliţiei Române, în 2025, pe acest sector al DN 1, cuprins între Bucureşti şi Braşov, nu mai puţin de 48 de persoane au decedat, iar alte 53 au fost grav rănite. Unele dintre aceste victime rănite grav au rămas chiar cu sechele pe viaţă. În acelaşi interval au fost 550 de persoane rănite uşor.

În total, poliţiştii au consemnat 85 de accidente grave şi 340 de accidente uşoare. Dacă vorbim despre cauzele acestor accidente, grave sau uşoare, există cauze generale precum viteza excesivă sau depăşirile neregulamentare, dar şi cauze particulare. Printre acestea din urmă se numără traversarea DN1 de către pietoni prin locuri nepermise, în interiorul localităţilor, sau de existenţa unor obstacole neaşteptate pe suprafaţa carosabilă.

