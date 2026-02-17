Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Cea mai periculoasă şosea din România. E zilnic scena unor accidente teribile

Drumul Național 1 rămâne cea mai periculoasă șosea din România. Potrivit datelor oficiale furnizate de Poliția Română, artera care leagă Capitala de Valea Prahovei și Brașov este zilnic scena unor tragedii. Doar anul trecut au fost peste 400 de accidente în care zeci de oameni şi-au pierdut viaţa iar sute au fost răniţi.

de Claudiu Loghin

la 17.02.2026 , 13:55

Potrivit statisticilor oferite de Inspectoratul General al Poliţiei Române, în 2025, pe acest sector al DN 1, cuprins între Bucureşti şi Braşov, nu mai puţin de 48 de persoane au decedat, iar alte 53 au fost grav rănite. Unele dintre aceste victime rănite grav au rămas chiar cu sechele pe viaţă. În acelaşi interval au fost 550 de persoane rănite uşor.

În total, poliţiştii au consemnat 85 de accidente grave şi 340 de accidente uşoare. Dacă vorbim despre cauzele acestor accidente, grave sau uşoare, există cauze generale precum viteza excesivă sau depăşirile neregulamentare, dar şi cauze particulare. Printre acestea din urmă se numără traversarea DN1 de către pietoni prin locuri nepermise, în interiorul localităţilor, sau de existenţa unor obstacole neaşteptate pe suprafaţa carosabilă. 

Claudiu Loghin
Claudiu Loghin Like

Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune.

dn1 trafic accident
Înapoi la Homepage
Cea mai tare aroganţă: vedeta care a ajuns să aibă două frigidere în bucătărie! Care e motivul
Cea mai tare aroganţă: vedeta care a ajuns să aibă două frigidere în bucătărie! Care e motivul
Mesajul cu subînțeles de Ziua Îndrăgostiților al Emei Oprișan pentru Răzvan Kovacs după despărțire. "Încă aleg să cred în noi"
Mesajul cu subînțeles de Ziua Îndrăgostiților al Emei Oprișan pentru Răzvan Kovacs după despărțire. "Încă aleg să cred în noi"
Cine este fosta mare jucătoare de tenis care a primit un ”job” la Lidl. Deține o avere impresionantă
Cine este fosta mare jucătoare de tenis care a primit un ”job” la Lidl. Deține o avere impresionantă
Un șofer Amazon a ajuns cu mașina în mare, urmărind indicațiile GPS pentru a livra un colet
Un șofer Amazon a ajuns cu mașina în mare, urmărind indicațiile GPS pentru a livra un colet
Iarna revine în forță în România! A fost emis cod portocaliu de ninsori și viscol în București și un sfert de țară. Stratul de zăpadă va ajunge la jumătate de metru
Iarna revine în forță în România! A fost emis cod portocaliu de ninsori și viscol în București și un sfert de țară. Stratul de zăpadă va ajunge la jumătate de metru
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală?
Observator » Evenimente » Cea mai periculoasă şosea din România. E zilnic scena unor accidente teribile