O fetiţă de 2 luni a murit la spital. Părinţii acuză medicii că nu au pus diagnosticul corect la timp

Tragedie uriaşă în Vaslui! Un bebeuş de doar 2 luni a murit, după ce a fost internat o săptămână la Spitalul Judeţean. Abia după ce starea acestuia s-a înrăutăţit, a fost transferat la un spital de pediatrie din Iaşi, însă, a fost prea târziu. Micuţa a murit la nici o zi după ce a ajuns acolo. Părinţii copilului sunt îngenunchiaţi de durere şi acuză medicii din Vaslui că nu au dat diagnosticul corect la timp.

Totul a debutat cu ceva care la prima vedere nu îngrijorează niciun părinte. Micuţa Sofia a răguşit, iar pentru a se asigura că nu e vorba de nimic mai grav, mama a dus-o la un control la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui. Acolo, medici diferiţi au pus trei diagnostice: laringită, bronșiolită și, ulterior, pneumonie.

"L-am adus la Vaslui, niciun medic competent, să poată să dea un verdict, să poată da un diagnostic. La toţi copiii la fel, le dădea acelaşi medicament. I-au făcut tratamente, nu ştim ce tratamente a făcut. Nu au vrut să ne spună", au declarat părinţii bebeluşului mort.

Fetiţa a murit în braţele medicilor

De la o zi la alta, starea fetiţei s-a agravat. Tatăl a cerut transferul la un spital de pediatrie din Iaşi, însă, s-a lovit de refuzul medicilor din Vaslui. "Au zis că nu se poate, când copilul nu e în stare gravă. Dar copilul mi l-a pus în a şasea zi, a făcut febră, pe oxigen. Şi am spus: „Dar de ce nu-i daţi masca de oxigen jos?". „Că moare". Şi atunci nu e de stare gravă să-l ducem la Iaşi? Ea abia respira şi cu oxigen pentru că saturaţia îi scădea", au mai spus părinţii.

La aproape o săptămână de la internare, bebeluşul a fost transferat la Spitalul de Copii „Sfânta Maria" din Iaşi."Starea generală la prezentare în spitalul nostru era mediocră, cu semne de insuficienţă respiratorie acută. A fost reevaluat biologic şi imagistic, radiografia toracică obiectivând prezenţa unei pneumonii ce a afectat două treimi din plămânul drept", a declarat Otilia Frăsinariu, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Copii Sf. Maria.

Însă, transferul a venit prea târziu. Micuţa a murit în braţele medicilor din Iaşi. "Am demarat o anchetă internă pentru a determina dacă s-au respectat protocoalele în vigoare la nivelul unităţii noastre", au declarat Andrei Armand, purtător de cuvânt SJU Vaslui. Şi părinţii micuţei vor cere dreptate în instanţă.

